Konflikt um eine Flüchtlingsunterkunft: Hinsehen und zuhören

Im Mülheimer Stadtteil Raadt sind 600 Flüchtlinge in ein leeres Bürohaus in einer Einfamilienhaussiedlung gezogen. Das finden nicht alle gut.

Es geht nicht darum, ein Thema größer zu machen, als es in Wirklichkeit ist. Aber es darf auch nicht sein, dass es im Verborgenen erst dadurch groß wird, weil es alle ignorieren, weil es manchem vielleicht nicht in die politische Großwetterlage passt. In Mülheim quartieren Stadt und Land 600 Flüchtlinge direkt an den Rand einer Einfamilienhaussiedlung. Das gefällt nicht allen dort, weil sie um ihr Idyll fürchten, für das sie sich vor ein paar Jahren hoch verschuldet haben. Mir würde das vermutlich auch nicht gefallen. Manchmal muss das Wohlgefühl des Einzelnen zugunsten einer größeren Aufgabe zurückgestellt werden. Ist das hier der Fall?

Die Landesregierung beantwortete gestern unsere Anfrage ausweichend, versuchte das Thema als „Social-Media-Aufregung“ abzutun. Das ist verständlich, schließlich handelt es sich um eine Landeseinrichtung. Aber es lohnt sich, genauer hinzusehen und den Menschen zuzuhören, weil sich dort beobachten lässt, dass es selbstverständlich zu Konflikten führen kann, wenn die Politikerinnen und Politiker eines Landes beschließen, so viele Flüchtlinge aufzunehmen wie Deutschland das tut. Die Mehrheit der Menschen stützt diesen Kurs. Diese Mehrheit muss dann aber auch wissen, dass dies vor Ort dazu führt, dass sich Anwohner subjektiv in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt fühlen. Irgendjemand muss die Sache ausbaden.

Noch funktioniert das Nebeneinander von Flüchtlingen und Anwohnern

Wenn Menschen in Mülheim-Raadt darauf hinweisen, dass die Situation vor Ort sie nun sehr beschäftigt, dann sind sie deswegen noch lange keine Nazis. Sie wissen – und sie sagen das auch – , dass Sie um das große Leiden und um Traumatisierungen der neuen Nachbarn wissen. Man ahnt, wie sie dort auch mit ihrer inneren Einstellung zu diesem Konflikt ringen. In Leserbriefen wird deutlich, dass sich nun auch ein Riss durch die Siedlung zu ziehen droht. Es gibt Anwohner, die finden es nicht gut, dass die Flüchtlingseinrichtung kritisiert wird.

Das Nebeneinander funktioniert dort noch, es gibt keinen Anlass, über gravierende Vorfälle zu berichten. Und doch muss die Politik beobachten, was passiert, und Lehren daraus ziehen. Geflüchtete müssen im Idealfall dezentraler untergebracht werden. Das ist angesichts der unerwartbaren Flüchtlingswelle aus der Ukraine leichter gesagt als getan. Seit Monaten klagen die Kommunen über die hohe Belastung. Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass unsere menschenfreundliche, hoch moralische Asylpolitik an ihre Grenzen kommen könnte.

