Klimakleber zur Kasse bitten

Der Flughafen will von den Klimaklebern, die auf dem Rollfeld den Verkehr störten, Schadenersatz haben. Das ist gut so. Viel Erfolg!

Das kann richtig teuer werden! Der Düsseldorfer Flughafen will Schadenersatz von den Klimaklebern, die sich vor zwei Wochen auf das Rollfeld gesetzt haben, Starts und Landungen verhinderten und anfliegende Jets zur Umkehr zwangen. Es ist gut, dass der Airport nicht um eines falsch verstandenen Friedens willen darauf verzichtet, die Aktivisten zu belangen. Und es ist zu wünschen, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu Prozess und Verurteilung führen. Es ist kein Bagatelldelikt, Zäune zu durchtrennen und gefährlich in den Verkehr einzugreifen. Das gilt für Straßen in Berlin, das gilt erst recht, wenn es um Flugverkehr geht.

Die Letzte Generation ist für viele das Allerletzte. Es ist schon viel über Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der Aktionen diskutiert worden – auch an dieser Stelle. Auch bei uns in der Redaktion sind die Sympathien unterschiedlich verteilt. Der Konsens sollte darin bestehen: Niemand hat das Recht, bei der Verfolgung der eigenen politischen Ziele andere zu gefährden oder zu verletzen. Und auch die Frage, wie viel Nötigung angesichts des wichtigen Ziels der Bekämpfung des Klimawandels gerechtfertigt ist, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob man hinter oder vor einer solchen Blockade steht. Fest steht: Die große Mehrheit der Bevölkerung ist davon überzeugt, dass die Klimakleber ihrer Sache eher schaden, als dass sie das Verständnis für ihre politischen Positionen fördern.

Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt derzeit gegen Mitglieder der Letzten Generation wegen eines Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bislang ist völlig offen, ob es eine Anklage geben wird. Mag sein, dass die Kanonen etwas groß angesichts der Spatzen sind, auf die sie zielen.

Aber verharmlosen darf man die Aktionen auch nicht. Sie verstoßen gegen das Rechtsbewusstsein der meisten Bürgerinnen und Bürger. Dagegen verstößt auch die Praxis, dass Spender die Bußgelder und Strafzahlungen für verurteilte Klimaaktivisten übernehmen. Verurteilungen sollen die Verurteilten treffen. Alles andere höhlt das Rechtssystem aus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung