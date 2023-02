Was unser Kriegsziel ist? Die Ukraine darf nicht verlieren!

WAZ-Vize-Chefredakteur Alexander Marinos unterstellt Wagenknecht und Schwarzer, die Ukraine den Russen zum Fraß vorwerfen zu wollen. Bundeskanzler Scholz richtet sich in München derweil direkt an jene in Deutschland, die Angst vor Waffenlieferungen haben.

Essen. Scholz, Habermas, Schwarzer und Wagenknecht: Krieg will keiner. Aber wie Frieden zu erreichen ist, da gehen die Vorstellungen weit auseinander.

Am 25. Februar 2022 bin ich 50 Jahre alt geworden. Es sollte eine schöne Geburtstagsparty werden, und sie war auch nicht schlecht. Doch es lag ein Schatten über allem, der sich nicht wegfeiern ließ. Denn am Tag zuvor hatte Russland die Ukraine überfallen – die Ukraine und nicht etwa die „ukrainische Bevölkerung“, wie es in dem perfiden „Manifest für den Frieden“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer nicht ganz zufällig heißt. Offensichtlich soll in dem Papier vermieden werden, die souveräne Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu betonen.

Was Schwarzer, Wagenknecht und jetzt auch, viel differenzierter und gar nicht bösartig freilich, Jürgen Habermas mit ihren Diskussionsbeiträgen geleistet haben, ist immerhin dies: Ein Jahr nach Beginn des Krieges und vor dem Hintergrund einer besonderen Sicherheitskonferenz in München entblößt sich eine Frage immer mehr, die bislang wie Dostojewskis berühmter Elefant im Raum stand:

Was ist aus westlicher Sicht das Kriegsziel? Diese Frage schließt sich direkt an: Wie ist dieses Ziel zu erreichen? Und: Was droht, wenn alles schiefgeht?

Eine halbe Million Unterschriften

Schon rund eine halbe Million Menschen in Deutschland haben das Schwarzer-Wagenknecht-Papier unterschrieben, in dem ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und sofortige Friedensverhandlungen gefordert werden. Zu den Erstunterzeichnern gehören namhafte Persönlichkeiten wie die Theologin Margot Käßmann, der Sänger Reinhard Mey und der Satiriker Martin Sonneborn.

Letzterer wies gerade, ausnahmsweise ganz unlustig, auf eine Umfrage hin, wonach die Mehrheit der Deutschen für eine diplomatische Beilegung des Ukraine-Krieges sei. Das wiederum passt zu einer frischen Forsa-Umfrage, wonach 56 Prozent der Befragten befürchten, Deutschland könnte direkt in den Krieg hineingezogen werden, wenn wir immer mehr Waffen an die Ukraine liefern.

Als ob das überraschende Befunde wären! Wer hat denn nicht Angst vor einer weiteren Eskalation bis hin zu einem Dritten Weltkrieg? Wer ist nicht für Verhandlungen, für eine diplomatische Lösung?

Habermas und seine beredte Ratlosigkeit

Nicht einmal der berühmteste noch lebende Philosoph Jürgen Habermas, vor dessen Lebensleistung man sich nur verneigen kann, zeigt in seinem jüngsten Beitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ auch nur ansatzweise einen Weg auf, wie Verhandlungen überhaupt erreicht werden können. Was könnte man dem Kriegsverbrecher Putin denn anbieten, damit der – ich mag das kaum so formulieren – sein „Gesicht wahren“ kann?

„Beredte Ratlosigkeit“ nennt es die „Welt“ treffend mit Blick auf den 93-jährigen Diskursethiker. Im Hinblick auf Wagenknecht und Schwarzer würde ich stattdessen lieber von „Zynismus“ sprechen. Denn während Habermas die Grenzen zwischen Opfer und Täter in diesem Krieg nicht verwischt und sich darum auch gar nicht grundsätzlich gegen Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung ausspricht, tun die beiden Frauen genau das.

Die obersten Putinversteherinnen

Wenn Schwarzer und Wagenknecht etwa von Vergewaltigungen sprechen, von durch den Krieg ausgelösten Traumatisierungen der Bevölkerung, dann nennen sie den Verursacher nicht. Zwischen Schießen und Zurückschießen gibt es für sie keinen Unterschied. Dass die Russen in der Ukraine sind, aber die Ukrainer nicht in Russland, ist für sie kein Thema. Putin dürfte das gefallen und mit ihm allen Putinverstehern bei den querdenkenden Radikalen von Rechts und Links, die schon lange keine Tassen mehr im Schrank haben.

Auf die Frage, was passiere, wenn Zehntausende Rechtsextreme zu der Kundgebung kommen würden, zu der Schwarzer und Wagenknecht aufgerufen haben, antwortete Sahra Wagenknecht jetzt in einem „Spiegel“- Gespräch: „Auf unserer Kundgebung ist jeder willkommen, der ehrlichen Herzens für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren möchte.“ Rechtsextreme Flaggen oder Symbole dagegen hätten auf ihr nichts zu suchen und würden nicht geduldet. Der Politikwissenschaftler und Erstunterzeichner Johannes Varwick zog daraufhin seine Unterschrift unter dem „Manifest für Frieden“ aus Protest zurück. Mit solchen Leuten wolle er nichts zu tun haben.

Der Duisburger Wagenknecht-Eklat

Es ist nicht das erste Mal, dass Wagenknecht in grau-braunen Gewässern fischt. Ihre Nähe zu AfD-Positionen ist derart frappierend, dass das nicht wenigen Parteigenossen bei den Linken immer unangenehmer wird. Unvergessen ist etwa der Eklat Ende vergangenen Jahres in Duisburg, als der innerparteiliche Streit um einen geplanten Auftritt Wagenknechts auf dem Bahnhofsvorplatz eskalierte. Während die einen empfahlen, Wagenknecht könne am besten gleich auf dem Roten Platz in Moskau ihre Reden halten und müsse aus der Partei ausgeschlossen werden, bezeichneten andere sie als einzig wahre Linke. Wagenknecht verzichtete auf den Auftritt.

Es gehört schon ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit dazu, sich in einem Manifest als Friedensengel aufzuspielen, wenn es in Wahrheit gar nicht um Frieden geht, sondern um: Unterwerfung. Wagenknecht, Schwarzer und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer machen nicht einmal die kleinste Andeutung, welchen Preis die Ukraine dafür zahlen soll, dass Russland seine Angriffe einstellt. Wie viel Land soll Kiew denn an Moskau abtreten, wie viele Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sollen sich denn dauerhaft russischen Besatzern unterordnen?

Was bedeutet „Sieg“?

„Kreativ“ müsse man sein bei möglichen Verhandlungen, fand Margot Käßmann neulich in einem Interview. Merkt die Kirchenfrau eigentlich gar nicht, was sie da tut? Eine Frau des Wortes? Das ist purer Zynismus.

Auch Habermas ist nicht in der Lage, eine Kompromisslösung anzubieten. Wie auch? Seine Gedanken sind allerdings nicht so aufreizend lapidar, und er zeichnet zumindest die Umrisse eines Lösungsansatzes auf. Habermas beschäftigt sich präzise mit der Frage, was der Unterschied sei zwischen einem Sieg über Russland und dem Nicht-verlieren-Dürfen der Ukraine als widerstreitende westliche Kriegsziele. Weil das missverstanden werden kann: Mit „Sieg“ ist nicht gemeint, dass am Ende irgendwelche fremden Truppen vor Moskau stehen könnten; das ist schon aufgrund der Atomwaffen, über die Russland verfügt, praktisch ausgeschlossen.

Ist die Krim dabei oder nicht?

Zu siegen würde für die Ukraine vielmehr bedeuten, die komplette territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen, einschließlich der Krim. Habermas plädiert dagegen dafür, einen Waffenstillstand und Verhandlungen auf der Grundlage des „status quo ante“ am 23. Februar 2022 herbeizuführen. Das würde die Krim (noch) nicht einbeziehen; diese wäre dann Teil von Verhandlungen, damit die Ukrainer und am Ende wir alle nicht verlieren. Doch schließlich schreibt Habermas selbst: „Es gibt einstweilen keine Anzeichen dafür, dass sich Putin auf Verhandlungen einlassen würde.“

Was bleibt?

Der Krieg wird weitergehen. Bundeskanzler Olaf Scholz, das hat er in München bei seiner weltweit beachteten Rede zum Auftakt am Freitag klargestellt, will sich in diesen Krieg nicht reinziehen lassen, sieht aber auch keine Alternative zu westlichen Waffenlieferungen: „Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende, auf Rückzug russischer Eroberungstruppen.“

Da ist es, das Habermassche Nicht-verlieren-Dürfen.

Auf bald.

