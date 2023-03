Warntag: Katastrophenschutz ist eine digitale Katastrophe

Essen. Der landesweite Warntag hat weitgehend funktioniert, auch wenn bekannte Defizite sichtbar wurden. Das Nachsehen haben vor allem: ältere Menschen.

Ein Nachbar von mir staunte nicht schlecht, als ich ihm das Notregal in meinem Keller zeigte. Er bilanzierte nuschelnd: „Wasser in vier Kanistern, ein Campingkocher mit einem Dutzend Gaskartuschen, dazu jede Menge Fisch, Fleisch, Kartoffeln und Obst in Dosen und – zwei Tafeln Schokolade.“ Er stutzte kurz. „Nur?“ „Ja“, antwortete ich gespielt kleinlaut, „in Sachen Schokolade haben wir in den vergangenen Wochen den Begriff Notfall weit ausgelegt. Da muss ich regelmäßig nachrüsten.“ Sein Blick wanderte weiter durch den Keller. „Und was ist das?“, fragte er und zeigte auf einen kleinen quietschgrünen Kasten neben der Werkzeugkiste. „Das ist unser Kurbelradio“, gab ich brav Auskunft. Seine Reaktion klang weniger brav:

„Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank!“

War es Empörung oder Belustigung oder eine Mischung aus beidem? Tatsächlich verrieten Stimme und Mimik des Nachbarn etwas anderes: Verunsicherung. Ich erwiderte betont väterlich: „Es ist nicht so selbstverständlich, wie du glaubst, dass du Strom, Gas und Wasser hast. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) rät daher ausdrücklich dazu, mehr als nur Tassen im Schrank aufzubewahren.“ Tatsächlich heißt es in den BKK-Richtlinien, man solle Essen und Trinken für zehn Tage bevorraten; 2200 Kilokalorien pro Tag und Kopf, um einen flächendeckenden Katastrophenfall zu überstehen. Bei einer vierköpfigen Familie kommt da eine Menge zusammen.

Sorglosigkeit trotz „German Angst“

Es ist schon erstaunlich. Einerseits hat sich international das (Vor-) Urteil festgesetzt, die Deutschen hätten ein übersteigertes Bewusstsein für Gefahren. „German Angst“ ist der etablierte Begriff dafür. Andererseits lässt sich hierzulande eine gewisse Sorglosigkeit im Hinblick auf mögliche Katastrophen feststellen, die so gar nicht zu dem (tatsächlichen oder unterstellten?) deutschen Dauer-Alarmismus passen mag.

Fachleute sprechen von einer „Katastrophen-Demenz“, weil uns über Jahrzehnte so wenig passiert ist. So ist auch zu erklären, warum wir so empfindlich und teilweise hilflos auf die Corona-Krise reagiert haben – und warum sage und schreibe 180 Menschen bei der Flut vor knapp zwei Jahren umgekommen sind. Viele von ihnen könnten noch leben, wären wir, dem Stand der Technik folgend, besser ausgerüstet.

Herbert Reul rüstet massiv auf

Die Innenminister in Deutschland, vorneweg NRW-Innenminister Herbert Reul, haben das verstanden. Reul rüstet inzwischen massiv auf und setzt bei der Katastrophenwarnung der Bevölkerung als ein Element zusätzlicher Sicherheit auf einen Mix aus Sirenen, Rundfunkmeldungen, Werbetafeln, Apps und dem „Cell Broadcast“. Letzteres war dafür verantwortlich, dass die Handys am Donnerstag um 11 Uhr beim landesweiten Warntag einen schrillen Ton von sich gaben. Obwohl ich vorbereitet war, habe ich mich, ehrlich gesagt, dann doch erschrocken. Das also hat funktioniert. Oder etwa nicht?

Nicht ganz. Unter den gegebenen Umständen war der Warntag, vorbehaltlich der endgültigen Analyse, zwar ein voller Erfolg. Dass in Essen und Oberhausen etwa ein paar Sirenen komplett stumm blieben, in Essen der Notruf kurzfristig ausfiel und die Sirenen in Duisburg dafür um 12 Uhr gleich noch einmal heulten, waren da eher Randnotizen. Was schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass bestimmte Defizite von Anfang an klar waren und uns mit dem Warntag noch einmal deutlich vor Augen geführt wurden. Und da muss man einfach festhalten: Ältere Menschen werden massiv benachteiligt. Warum ist das so?

Cell Broadcast nichts für Senioren

Etwa ein Viertel aller Handys sind nicht in der Lage, Cell Broadcast zu empfangen. Es sind in der Regel ältere Modelle, die vor allem von Seniorinnen und Senioren genutzt werden. Wenn diese Menschen auch noch das Pech haben, weit weg von einer hörbaren Sirene zu wohnen, dann wird die Alarmierung der Bevölkerung in bestimmten, meist ländlicheren Gebieten zu einem Glücksspiel.

6000 Sirenen in Nordrhein-Westfalen: Das klingt viel, aber es ist viel zu wenig. Reul hat mit dafür gesorgt, dass in den vergangenen zwei Jahren 700 neue Sirenen installiert wurden. Allein in Essen zum Beispiel stieg die Zahl der Sirenen um 5 auf 51. Zudem gibt es einen Strategiewechsel in der Nutzung der Anlagen. Sie sollen nicht mehr Einsatzkräfte alarmieren (das lässt sich technisch fürwahr schlauer lösen), sondern die Bevölkerung. Die muss allerdings noch lernen, dass sie gemeint ist. Wenn die Sirene nur den Feuerwehrmann weckt, während Otto Normalbürger schön im warmen Bettchen bleibt, ist wenig gewonnen.

Steinzeit in den Behörden

Auch sonst bleibt eine Menge zu tun. Besonders besorgniserregend ist der Grad der Digitalisierung in den Behörden. Dass die Krisenstäbe der Bezirksregierungen und des Landesinnenministeriums im Jahre 2023 nicht in der Lage sind, mit den Leitstellen der Feuerwehren auf einer gemeinsamen zuverlässigen digitalen Plattform alle lagerelevanten Informationen auszutauschen, klingt unglaublich, ist aber wahr. Reul will da ran. Er hat in der Tat keine Zeit zu verlieren.

Nicht besser sieht es mit der IT-Sicherheit von Polizei und Feuerwehren aus. Hacker haben es hier vergleichsweise leicht, Server zu hacken. Dem Land und auch den Kommunen fehlen überall IT-Fachleute. Kein Wunder: Bei dem derzeitigen Fachkräftemangel können gut ausgebildete Spezialisten über Jahresgehälter von unter 80.000 Euro nur müde lächeln. Mehr geben die Tarifverträge im öffentlichen Dienst nicht her.

NRW-Feuerwehren besorgt

Christoph Schöneborn, Geschäftsführer des Verbandes der Feuerwehren in NRW, will auch die Kreise und kreisfreien Städte des Landes stärker in die Pflicht nehmen. Ein Drittel von ihnen seien beim Katastrophenschutz schlecht aufgestellt, ein weiteres Drittel müsse nachbessern, sagte er vor ein paar Tagen im WAZ-Interview. In den Kreisen, wo Katastrophenschutz und Feuerwehr nicht in einer Hand seien, gebe es mehr Abstimmungsbedarf als anderswo. Man kann sich lebhaft vorstellen, welche Kommunikationspannen da im Ernstfall drohen.

Und dann sind da noch die „SAE“, die Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse, wie es im schönsten Amtsdeutsch heißt. Genauer: Sie sind eben nicht da, nicht in jeder NRW-Kommune jedenfalls, wie es Schöneborn vorschlägt. Dass ein solcher SAE vor Ort den Ernstfall probt, wie vor ein paar Tagen geradezu vorbildlich in Gladbeck geschehen, wo ein stadtweiter Stromausfall fiktiv durchgespielt wurde, ist leider noch nicht überall die Regel.

Vorbildliches Bochum

Das gilt auch für ein Projekt in Bochum. Die dortige Stadtverwaltung nutzt wissenschaftliche Expertise der Universität Dortmund, um sich mit weiteren Partnern vor Ort wie dem DRK oder dem THW besser auf Stromausfälle, Starkregen oder Stürme vorzubereiten. Bochums Stadtdirektor ist erkennbar stolz darauf: „Wir haben nicht erst in der Krise angefangen, uns über Krisen Gedanken zu machen.“

Wenn es denn überall so wäre ...

Auf bald.

Das ist Klartext Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, stellvertretender Chefredakteur der WAZ. Hier werden aktuelle politische Themen aufgegriffen und subjektiv-zugespitzt eingeordnet. Dabei handelt es sich um ein Meinungsangebot zum An- oder Ablehnen, An- oder Aufregen. Alle Folgen der Kolumne finden Sie hier. Klartext als Newsletter? Hier anmelden.

