Olaf Scholz: Bundes-Schnarchnase oder besonnener Kanzler?

Essen. Viele Menschen sind vom Bundeskanzler enttäuscht. Dabei hat der sich gar nicht verändert. Er führt – auf seine ganz eigene Weise.

Hauptsatz, Nebensatz, Nebensatz, Erstens, Zweitens, Drittens, Hauptsatz, Nebensatz, Punkt. Man sieht Caren Miosga kaum an, wie viel Kraft sie aufwenden muss, um weiter ihr neutral-freundliches Tagesthemen-Gesicht zu machen. Das verändert sich in der Regel auch dann nicht, wenn sie einen Politiker interviewt, der der einen oder anderen unangenehmen Frage ungeniert ausweicht. Diesmal allerdings ist etwas anders. Der Interviewgast ist kein geringerer als der Bundeskanzler, und der weicht nicht nur der einen oder anderen Frage aus, sondern allen Fragen. Erschwerend kommt hinzu, dass seine Nicht-Antworten gerne aus sehr länglichen, satzbautechnisch riskanten Aufzählungen bestehen, in denen er die tatsächlichen oder vermeintlichen Leistungen seiner Regierung preist.

Caren Miosga aber bleibt professionell. „Ich freue mich, dass sie alle Projekte noch mal aufzählen“, sagt sie nach so einer länglichen Selbst-Lobpreisung formal besonders höflich, um die Ironie in ihrer Aussage ein wenig abzupolstern. Und dann macht sie, was eine gute Journalistin macht, machen muss. Sie formuliert ihre unbeantwortete Frage noch einmal neu. Sie wollte nämlich etwas zu den Spannungen in der Ampelkoalition zwischen Robert Habeck und Christian Lindner wissen. Ihr falle auf, so Miosga, „dass sich der Finanzminister und der Wirtschaftsminister ein bisschen hakeln“, formuliert sie scheinbar vorsichtig und setzt direkt nach: „Das stört sie nicht?“

Scholz bestraft Caren Miosga

Der Kanzler reagiert aus seiner Sicht nicht weniger professionell, und das bedeutet: Er bleibt ebenfalls bei seinem neutral-freundlichen Scholz-Gesicht und bestraft das freche Nachhaken Misogas, indem er noch scholziger redet als sonst. Ich zitiere:

„Wichtig ist, dass gemeinsam gehandelt wird, und da wird ganz entschieden das getan, was für Deutschland wichtig ist. Ich habe ja eben gesagt, wir haben das schon hingekriegt, was so wichtig ist für die Zukunft unseres Landes ...“

Es folgt die nächste längliche Aufzählung, die den Rahmen dieser Kolumne sprengen würde. Dann folgt der Abschluss seiner, nun ja, „Antwort“. Jetzt lächelt er ein kleines bisschen mehr.

„Und Sie sehen also, die Regierung macht das mit großer Geschwindigkeit und sehr geschlossen und mit großer Kraft, denn das ist in so einer schwierigen Situation ja auch notwendig.“

Es ist noch immer Olaf Scholz

Was stimmt mit dem Mann nicht? Stimmt etwas mit dem Mann nicht? Das ist vermutlich die treffendere Frage. Denn die These steht im Raum, dass Olaf Scholz, der Caren Miosga und die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer nervt, exakt der Olaf Scholz ist, der Bundeskanzler geworden ist, weil er ist, wie er ist und wie er immer war.

Erinnern wir uns an den Bundestagswahlkampf. Je schriller die politische Konkurrenz unterwegs war, desto ruhiger und besonnener reagierte der SPD-Kanzlerkandidat. Souverän kam das rüber, gelassen, erfahren, solide, nüchtern, überlegen. Immer mehr Wählerinnen und Wähler sahen in Scholz die männliche Wiedergeburt der Angela Merkel. Und Merkel zu wählen bedeutete stets, keinen Quatsch zu machen. Also sollte es diesmal Olaf Scholz sein. Kein Quatsch.

Wann packt Scholz die Panzer raus?

Und jetzt? Was uns damals seriös vorkam, wirkt plötzlich langweilig; was Selbstbewusstsein ausstrahlte, kommt jetzt als Arroganz rüber. Damals begeisterte viele die Abwesenheit von zu viel Emotion. Was irgendwie cool war, wirkt jetzt unterkühlt. Scholz gab uns das angenehme Gefühl, das sich einstellt, wenn man einen beruhigenden Tee trinkt. Die Botschaft war: Die Probleme sind nicht ohne (Klima, Pandemie), aber wir machen das schon, entschlossen, nicht überhastet, Schritt für Schritt. Jetzt wirkt Scholz wie eine Überdosis Valium, die uns in einem unerträglich bleiernen Zustand zurücklässt.

Warum haut der Kerl nicht auf den Tisch und züchtigt seine unartigen Koalitionäre? Mit seiner Richtlinienkompetenz hätte er die total verkorkste Gasumlage doch schlicht abräumen können. Und wichtiger noch: Warum bietet er Putin nicht die Stirn und liefert endlich die von der Ukraine und der CDU/CSU-Opposition vehement geforderten Leopard-Kampfpanzer? Scholz zögert, weicht aus, führt nicht.

Führt er nicht? Noch so eine Frage, die nur augenscheinlich schnell beantwortet ist.

Das WAZ-Interview in Essen

Anfang September war ich zum Interview verabredet mit Olaf Scholz. Er war ohnehin in Essen, zum Kanzlergespräch mit 150 Leserinnen und Lesern der WAZ, und nahm sich vorab Zeit fürs Vier-Augen-Gespräch. „Das Interview führte Alexander Marinos“, würde später über dem Artikel stehen, aber mir war sofort klar, dass keineswegs ausgemacht ist, wer hier tatsächlich „führt“. Ich wusste ja, dass Scholz keine Frage wirklich beantworten wird; ich war besorgt, dass die Scholz-typische Aufzähleritis das Interview infizieren und beschädigen könnte. Was soll ich sagen? Es wurde streckenweise ein nicht unspannender Schlagabtausch, aber wirkliche Nachrichten hatte ich anschließend nicht im Gepäck – bis auf einen Punkt vielleicht. Da ging es um das Thema Kommunikation.

Frage: Formate wie das Kanzlergespräch, zuletzt am Donnerstag in Essen, sollen sicher auch Ihr Image als schlechter Kommunikator aufpolieren. Fühlen Sie sich da eigentlich in Kommentaren und Leitartikeln ungerechtfertigt kritisiert?

Scholz: Ach, die Bewertung überlasse ich gerne Ihnen. Ich bin mit exakt diesem Kommunikationsstil Bundeskanzler geworden und habe auch schon davor einige Wahlen gewonnen.

Frage: Gibt es etwas, was Sie von dem Kommunikationsstil eines Robert Habeck lernen können?

Scholz: Das Schlimmste, was Politiker machen können, ist: sich zu verstellen. Man muss authentisch bleiben.

Ehrlich gesagt, dachte ich schon während des Gesprächs, als Scholz diese für ihn erstaunlich klaren, einfachen Sätze sehr leise und erkennbar sorgfältig formulierte, dass er hier einen Punkt macht. Dass Scholz viele seiner Wähler enttäuscht, hat womöglich mehr mit der Wahrnehmung der Wähler zu tun als mit einem Scholz, der sich im Kern treu bleibt – und, Achtung, der führt! Denn er hält einerseits die Koalition zusammen, in der die Fliehkräfte von Woche zu Woche zunehmen. Andererseits widersetzt sich Scholz beharrlich dem zunehmenden Druck aus dem In- und Ausland, Deutschland möge nun endlich, zur Not im Alleingang, die Kampfpanzer liefern.

Ruhige Führung durch die Krise

Übrigens maße ich mir an dieser Stelle nicht an, dieses Zögern zu bewerten. Ob es richtig oder falsch ist, die Kampfpanzer jetzt nicht schnell zu liefern, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines: Mir ist ein Bundeskanzler, der sich von dem Kriegsfieber von Toni Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und auch Friedrich Merz nicht anstecken lässt und ruhig die Folgen seines Handels bedenkt, gerade unheimlich lieb. Scholz ist allein dem Wohl unserer Nation verpflichtet, und die Folgen einer Eskalation des Konflikt mit einem durchgeknallten Diktator, der wieder und wieder mit seinen Atomwaffen droht, könnten auch für uns verheerend sein.

Vielleicht ist Scholz also nicht „der schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten“, wie es manche Kollegen in ihren schäumenden Leitartikeln formuliert haben, sondern der richtige Mann in einer der schlechtesten Zeiten aller Zeiten. Und, da bitte ich vorsorglich um Entschuldigung für meine Polemik, wenn ich dann sehe, dass bei der Kanzlerfrage ein Oppositionsführer vor Scholz liegen soll, der ukrainischen Flüchtlingen in schönster AfD-Manier gerade „Sozialtourismus“ vorgeworfen hat, dann frage ich Sie und mich ernsthaft, ob wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben.

Kufen: „Ziemlich hanseatisch“

Beim Kanzlergespräch auf Zeche Zollverein vor rund vier Wochen mit den 150 WAZ-Leserinnen und -Lesern war auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) zu Gast. Er wirkte interessiert und zugleich etwas missmutig, denn auf der Bühne stand ja ein Kanzler der politischen Konkurrenz SPD, während Kufen selbst in seiner Stadt vor seinen Bürgern als stiller Zuhörer zum Schweigen verdammt war. Irgendwann standen wir kurz zusammen, und ich fragte Kufen, wie er den Auftritt des Kanzlers finde. „Ziemlich hanseatisch“, war die Antwort. Es war nicht allzu nett gemeint.

Die Probleme sind gewaltig, sie drücken uns alle jeden Tag mehr. Wir dürsten nach klaren, einfachen Antworten, nach schnellen Lösungen für existenzielle Probleme, die es so noch nie gegeben hat und für die es keine Blaupausen gibt. Die Stimmung kippt, mehr und mehr, in Essen und anderswo. Und währenddessen ist und bleibt Scholz „ziemlich hanseatisch“. Es ist kaum zu begreifen und nur schwer auszuhalten: Aber wahrscheinlich ist es genau gut so.

Auf bald.

Das ist Klartext Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, stellvertretender Chefredakteur der WAZ. Hier werden aktuelle politische Themen aufgegriffen und subjektiv-zugespitzt eingeordnet. Dabei handelt es sich um ein Meinungsangebot zum An- oder Ablehnen, An- oder Aufregen. Alle Folgen der Kolumne finden Sie hier. Klartext als Newsletter? Hier anmelden.

