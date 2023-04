BVB, Schalke und Co.: Rote Karte fürs Rauchen im Stadion!

Essen. In den Stadien des Ruhrgebiets darf noch immer hemmungslos gequalmt werden. Nichtraucher, vor allem Kinder, haben das Nachsehen.

„Bald wird einem vorgeschrieben, welche Zahnpasta man benutzen muss.“ „Jetzt geht’s aber rund, ich glaube, die spinnen. Fluppe und Bier gehören zum Fußball wie der Ball zum Spiel.“ „Wenn das so kommt, bin ich raus. Solch ein Blödsinn wird nur in Dummland diskutiert.“

Das sind drei noch eher harmlose Zitate auf der Facebook-Seite der WAZ, die auf den Artikel „Rauchen im Stadion: Verbieten – oder ist das Fußballkultur?“ verweist. Man erkennt sehr schnell, dass viele User den Artikel nicht gelesen haben. Die Überschrift genügt, um die Raucherinnen und Raucher – und die melden sich hier überwiegend zu Wort – in Wallung zu bringen.

Krank, impotent und hässlich

Ein bisschen verstehe ich sie ja: Wie Aussätzige müssen sie sich vorkommen. Sie brauchen es, den Zug am Glimmstängel; sie fühlen sich eingeschränkt, bevormundet; sie wollen es nicht mehr hören, dass das Rauchen ungesund ist; sie haben keine Lust mehr auf die fiesen Schachtel-Fotos, die sagen, dass Rauchen krank, impotent und hässlich macht, dass es tötet, im Zweifel auf qualvollste Weise. Was sie nicht verstehen, ist dieses: Ihr könnt mit Eurem Leben machen, was Ihr wollt! Ehrlich. Aber lasst uns und unsere Kinder bitte in Ruhe! Wir Nichtraucher haben ein Recht darauf, nicht in Eurem krankmachenden Gestank zu sitzen. Und wir sind eine Mehrheit, keine Minderheit. Es ist traurig genug, dass das noch immer keine Selbstverständlichkeit ist.

Einige User appellieren an die Toleranz der Nichtraucher. Ein User würde, wenn Kinder in der Nähe seien, sofort aufhören zu rauchen, schreibt er auf Facebook. Ein freundlicher Hinweis genüge, dazu bedürfe es keines Verbots. Freunde, ich hab´s ausprobiert. Ich war kürzlich mit meinem neunjährigen Sohn im Signal-Iduna-Park – dem Westfalenstadion, wie es bei echten Fans weiter heißt, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hatten Karten für die Osttribüne, mittig, gute Sicht, vorletzte Reihe ganz oben. Ich war froh, überhaupt Karten ergattert zu haben. Das reinste Glücksspiel! Mein Sohn war außer sich vor Freude. Das erste Mal beim BVB! Was soll ich sagen? 2:1 gegen Union Berlin war sehr okay. Dass wir zwei Stunden lang von allen Seiten eingeräuchert wurden, dass unsere Augen brannten, unsere Hälse kratzten – das war alles andere als in Ordnung.

Er sah aus wie Emre Can

Der schlimmste Kettenraucher saß direkt vor uns. Ich fragte ihn nach der zweiten Zigarette, ob er etwas Rücksicht auf meinen Sohn nehmen könne. Er sah mich an, sagte nichts, nahm noch zwei Tiefe Züge und machte die Zigarette dann aus. Wir atmeten auf, um fünf Minuten später mit Entsetzen zu sehen, nein: zu riechen, dass er sich wieder eine Fluppe angesteckt hatte. Ungeniert. Ich überlegte: Dass er mich verstanden hatte, zeigte ja seine erste Reaktion. Ich musterte ihn: Sein Gesichtsausdruck erinnerte mich an Emre Can, wenn er ungebremst auf seinen Gegenspieler zuläuft und zu einer wuchtigen Blutgrätsche ansetzt. Auch die sonstige Statur unseres Nikotinsüchtigen vor uns hatte etwas Emre-Can-haftes. Es erschien mir nicht schlau, diesen Mann durch eine weitere Frage zu provozieren. Wir ergaben uns brav unserem Schicksal, allein gelassen vom ach so familienfreundlichen BVB.

Ist das die gemeinte „Toleranz der Nichtraucher“? Dass wir es hinnehmen müssen, zwei Stunden lang krebserregende Substanzen einzuatmen? Oder sollen wir gleich ganz das Atmen einstellen? Ich traue mich kaum, die Antwort auf diese letzte, eigentlich rhetorische Frage abzuwarten, die mich aus jenen Kreisen erreichen wird, in denen sie schon länger nicht mehr alle Zigaretten in der Schachtel und leider auch nicht mehr alle notwendigen Bläschen in der Lunge haben.

Unkultur, nicht Kultur

Im Klartext: Es gibt kein einziges vernünftiges Argument gegen ein Rauchverbot in deutschen Fußballstadien. Wer sagt, dass es zur Fußballkultur gehöre, im Stadion rauchen zu dürfen, dem entgegne ich: Eine merkwürdige „Kultur“ ist das, nicht nur die eigene Gesundheit zu gefährden, was ausdrücklich erlaubt ist, sondern die der nichtrauchenden Mitmenschen – darunter nicht weniger Kinder – gleich mit. Mit Sportlichkeit und Fairplay hat das jedenfalls nichts zu tun.

Ein paar einfache Fakten: Passivrauchen ist wie das Rauchen selbst Gift für die Gesundheit. Viele der 4800 im Rauch enthaltenen Substanzen sich gefährlich. Sobald man es riecht, ist die Belastung da. Das gilt auch für Veranstaltungen unter freiem Himmel, wo man eng zusammensitzt. Wenn der Wind ungünstig steht oder die Luftzirkulation ganz fehlt, herrscht dicke Luft, wenn nur jeder Zehnte an einer Fluppe zieht. In den obersten Reihen beim BVB oder auf Schalke etwa ist es besonders schlimm. Die Überdachung der Zuschauerränge wirkt hier fatal. Der Rauch sammelt sich und bleibt stehen.

Aschenbecher-Geschmack

Auch sonst machen sich Raucher keine Vorstellung davon, wie sehr Rauchen die Nichtraucher auch unter freiem Himmel belästigt und schädigt. Wie oft habe ich im Eiscafe schon den Sitzplatz gewechselt, wenn der Rauch direkt zu mir hinzog und das Spaghettieis plötzlich nach Aschenbecher schmeckte, und wurde dafür auch noch böse angesehen – oder gar angesprochen: Was das denn jetzt solle; das sei ja wohl übertrieben. So viel zum Thema Toleranz.

Keine Lösung ist es übrigens, wie in Dortmund Familien in ein paar (mehr oder weniger) rauchfreie Familienblöcke abzuschieben, die eher ungünstig zum Spielfeld liegen. Dafür gibt es zudem kaum Karten. Warum schafft man stattdessen nicht Blöcke für Raucher? Wäre das nicht ein angemessener Kompromiss?

Bayer Leverkusen macht´s vor

Dass es auch ganz anders geht, zeigen die Leverkusener. Dort herrscht im gesamten Stadion Rauchverbot. Warum soll das nicht auch in Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, Essen oder Duisburg funktionieren? Rauchen war auch mal ein angeblich nicht wegzudenkender Bestandteil unserer Kneipenkultur. Heute wissen wir es besser. Korrigiere: Die meisten von uns wissen es besser.

Liebe BVB-Verantwortliche, auch ein Blick nach München lohnt nicht nur bei der Frage, wie man immer und immer wieder Deutscher Meister wird. In der Allianzarena herrscht ein Rauchverbot, seit 2017 bereits. Manches können die Bayern eben besser, ein Satz, der mir beim Schreiben Buchstabe für Buchstabe Schmerzen bereitet.

Die EM wird rauchfrei

2024 kommt die Europameisterschaft zu uns, im Gepäck eine Nachhaltigkeits-Strategie, die auch „Rauchverbote und Richtlinien zu tabakfreien Spielen“ enthält. Erklärtes Ziel: die „Förderung eines gesunden Lebensstils“. Raider heißt jetzt Twix, und der Signal-Iduna-Park heißt dann vorübergehend … – nein, nicht „Westfalenstadion“, sondern schlicht „BVB Stadion Dortmund“. Dabei spielt dann gar nicht der BVB, sondern die zuletzt schwache Deutsche Nationalmannschaft, und gerade da werden viele Raucher ihr nervöses Ziehen an der Fluppe zur Beruhigung sicher vermissen. Überleben werden sie es trotzdem. Oder gerade deshalb. Ich freue mich darauf.

Auf bald.

