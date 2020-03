Journalismus in Zeiten von Corona

Gestern fragte der Kollege Matthias Maruhn in der Redaktionskonferenz nach, ob er mit seiner Donnerstagskolumne „Bankgeheimnis“ lieber aussetzen sollte, bis das Virus vorbeigezogen ist. Darf man sich in diesen Tagen zu jemandem auf die Bank setzen? Ist das noch mit einer Vorbildfunktion zu vereinbaren? Sie sehen: Auch bei uns wird über die Folgen der Pandemie diskutiert.

War es zu verantworten, noch vor einer Woche eine Reporterin in den Kreis Heinsberg zu entsenden? Hätten wir es uns – und den Bewohnern einer Senioreneinrichtung – ersparen müssen, in einer Reportage zu beschreiben, wie sich ältere Menschen dort jetzt fühlen? Dürfen wir eine Familie zu Hause besuchen und beim Heimunterrichten der Kinder beobachten? Haben Journalisten jetzt etwas im Krankenhaus zu suchen – so lange sie gesund sind? Diese Fragen müssen wir jeden Tag neu stellen und immer wieder neu bewerten und beantworten.

Ärzte sind wichtig, Pfleger nicht minder, Polizisten sowieso, die Frauen an der Aldi-Kasse verdienen Dank, und der Feuerwehrmann kann im Homeoffice nur wenig sinnvoll löschen. Und wir Journalisten? Wie unverzichtbar sind Medien in der Krise?

Die Menschen vertrauen den seriösen Medien

Lange waren Nachrichten nicht so begehrt, nicht so wichtig wie jetzt. Das merken „Tagesschau“ und „heute journal“, das merken die „Brennpunkt“-Sendungen im Fernsehen – und das spüren wir bei der NRZ. Unsere Online-Nachrichten bei nrz.de werden doppelt so häufig angeklickt wie sonst.

Da merken wir: Die Menschen vertrauen uns. Viel dummes Zeug ist im Internet unterwegs, so manch Fahrlässiges und auch plumpe Fälschungen. Mit Panikmache versuchen unseriöse Anbieter, eine verunsicherte Bevölkerung auf ihre Seiten zu locken. Davon wollen wir uns abheben. Berichten, was ist. Nicht spekulieren. Auf keinen Fall Ängste schüren. Fakten einordnen, auch kommentieren. Das müssen wir in Zeiten von Corona nicht neu lernen. Das nennen wir unseren NRZ-Kompass.

Aber wir müssen schon sehr darauf achten, dass es nicht nur um unsere Gesundheit geht. Wenn der Kollege Jan Jessen nach Syrien reist, weiß er um das persönliche Risiko. Wenn wir nun zu Reportagen an Rhein und Ruhr unterwegs sind, wissen wir um die Gefahr, auch zum Überträger von Krankheiten zu werden.

Was machen Sportjournalisten, wenn es keinen Sport mehr gibt?

Mehr als sonst werden wir in den kommenden Wochen deshalb per Telefon und Mail recherchieren. Aber es bleibt unser Auftrag, unsere Leserschaft jeden Tag mit wichtigen Nachrichten und spannenden Reportagen zu versorgen. Das ist nicht einfach, wenn das öffentliche Leben zum Erliegen kommt. Wie soll man Lokalsportseiten füllen, wenn es keinen Lokalsport mehr gibt ..?

Auch bei uns arbeiten jeden Tag mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus. Das ist neu. Wir erproben neue Kommunikationswege, der technische Aufwand ist enorm. nrz.de versorgt nahezu rund um die Uhr mit Nachrichten und Hintergründen. Bereits am Abend soll das E-Paper online gehen, und mit Hilfe unserer Kollegen in den Druckereien und mit Hilfe unserer Zusteller wollen wir Ihnen auch in Zeiten von Corona jeden Morgen Ihre und unsere NRZ zur Haustüre liefern.

Denn wir sind davon überzeugt: Journalisten haben jetzt eine wichtige Funktion. Die Zeitung ist unverzichtbar in der Krise.