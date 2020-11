Jetzt sind die jungen Politiker dran!

Wir brauchen in einer globalisierten Welt viel mehr junge Politiker unter 30 Jahren!

Jetzt sind wir dran: Immer mehr junge Menschen unter 30 Jahren verspüren Lust, Zukunft mitzugestalten. Und das ist gut so. Denn sie bringen das mit, was dringend erforderlich ist, um in einer globalisierten Welt zu bestehen: die Einsicht, jenseits alter Schützengräben für eine Sache nach Allianzen zu suchen und sich dabei fantasievoll über das künftige Zusammenleben zu streiten. Alte Menschen, das ist sogar biologisch

erklärbar, laufen Gefahr, starrköpfig zu werden. Die misslungene Auseinandersetzung der CDU mit Youtuber Rezo steht beispielhaft dafür.

Ja, jüngere Menschen neigen dazu, sich zu schnell zu entscheiden. Solange sie gut eingebettet sind in einen Beraterstab, ist das ein kalkulierbarer Nachteil. Dafür bringen sie Diversität in den alternden Politikbetrieb. Und davon lebt nun einmal Demokratie.

Dass die Parlamente in Zeiten von Fridays for Future wesentlich jünger geworden sind, trügt jedenfalls, wie der Bundestag belegt: Dort ist der durchschnittliche Abgeordnete heute 49,4 Jahre alt und nur 12 der 709 Politikern sind unter 30. Zu oft reden die Etablierten die Jüngeren klein und billigen ihnen lediglich ein klein bisschen Frechheit, Pardon, Freiheit zu.

In Zeiten von Corona-Krise, Klimawandel und Black-Lives-Matter-Bewegung ist die Jugend politisiert wie selten. Das ist durchaus eine Chance.