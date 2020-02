CDU-Vorsitz: Jetzt muss Armin Laschet aus der Deckung kommen

Wie schnell sich die politische Lage ändern kann! Wie falsch Polit-Profis manchmal liegen! Es ist erst ein paar Tage her, da glaubte Annegret Kramp-Karrenbauer noch, dass sie die CDU bis zu einem Parteitag im Dezember in aller Ruhe weiter führen könne. Und nun ist sie längst eine Politikerin von gestern. Nichts gestaltet sie mehr. Die Entwicklung hat sie überrollt. Wenn sie nicht schon nach dem Thüringen-Desaster ihren Rückzug angekündigt hätte – jetzt, nach dem Hamburg-Debakel für ihre Partei, hätte sie zurücktreten müssen. Mit elf Prozent in Hamburg ist die Union vom eigenen Anspruch, Volkspartei zu sein, meilenweit entfernt. Die Partei ist tief gefallen. Wer wird den Versuch wagen, die Scherben zu kitten.

Jetzt müssen die Kandidaten aus der Deckung kommen. Lange haben sie zugeguckt, wie ihre kleine Fraktion in Thüringen ihre Partei zu zerlegen begann. Niemand ist AKK beigesprungen, als sie die Abtrünnigen auf Linie zu bringen versuchte. Niemand weist den Weg aus der Blockade. Es ist aus Sicht der Union nachzuvollziehen, dass sie den Kandidaten der Linken nicht zum thüringischen Ministerpräsidenten wählen wollen. Das wäre der Parteibasis kaum zu vermitteln. Aber durch ihr tölpelhaftes Spiel mit den rechten Schmuddelkindern in Erfurt und durch wenig überzeugende Krisenbewältigung in Berlin hat die CDU es den Gegnern leicht gemacht, sie in die braune Ecke zu stellen. Die Hamburger Wahlkämpfer mussten das am Sonntag ausbaden. Dem Gesicht des Spitzenkandidaten der CDU war am Sonntagabend anzusehen, was er davon hält.

Die Vorverlegung setzt Jens Spahn und Armin Laschet unter Druck

Friedrich Merz hat gestern Abend seinen Hut in den Ring geworfen. Der von Norbert Röttgen liegt auch schon da. Beide haben nichts zu verlieren und viel zu gewinnen. Sie galten lange als Politiker von gestern, als Wahlverlierer. Jetzt interessiert man sich plötzlich wieder für sie.

Anders sieht die Sache für Jens Spahn und Armin Laschet aus. Die Vorverlegung des Parteitages setzt sie unter Druck. Sie hätten wohl gerne noch gewartet, um ihre Chancen auszuloten. Jetzt müssen sie Farbe bekennen. Es winkt die Kanzlerkandidatur, vielleicht sogar das Kanzleramt. Es droht der tiefe Absturz. Annegret Kramp-Karrenbauer könnte ihnen viel dazu erzählen.