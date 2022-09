Italien hat gewählt. Es zählen die Werte der EU

Der große Erfolg des Rechtsbündnisses bei der Wahl in Italien hat überrascht. Viele sind jetzt in Sorge. Aber der Wechsel gehört zur Demokratie.

Vielen gefällt das Wahlergebnis nicht, dass die Italienerinnen und Italiener ihrem Land und uns allen in Europa präsentiert haben. Zwar hatten die Demoskopen vorhergesagt, dass es ein gutes Ergebnis für das rechte Wahlbündnis von Giorgia Meloni geben könnte. Aber dass es für eine absolute Mehrheit in beiden Kammern in Rom reichen könnte – damit haben nur die Wenigsten gerechnet.

Demokratie ist nicht nur dann richtig, wenn am Ende die regieren, die wir gewählt haben oder hätten. Der Wechsel gehört dazu, sonst bräuchte es Wahlen nicht. Diejenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, finden sich bei den „rechtskonservativen Brüdern“ von Frau Meloni offenbar am ehesten wieder. Geschickt hat sie in den vergangenen Wochen allzu radikale Töne vermieden und sich im Konflikt der EU mit Putin – zu dem man ihr eine Nähe attestiert – an die Seite des Westens gestellt. Das hat sich am Sonntag ausgezahlt.

Matteo Salvini und Silvio Berlusconi sind zwei der größten Wahlverlierer

Nun ist es nicht so, dass Italien in den Faschismus abzurutschen droht. Die Mehrheit der Menschen ist nicht ultrarechts. Die Wahlbeteiligung war mit 64 Prozent extrem niedrig. Und von den wenigen, die zur Wahl gegangen sind, haben deutlich weniger als die Hälfte, nämlich 43 Prozent, für das rechte Wahlbündnis gestimmt. Beim Blick auf diesen Stimmenanteil sieht man auch: Matteo Salvini und Silvio Berlusconi sind zwei der größten Wahlverlierer.

Für die EU und für Deutschland wird die Zusammenarbeit nun schwerer. Meloni stellt sich an die Seite von Ungarn, das seit Jahren elementare Freiheits- und Rechtsstaatsgrundsätze beschneidet. Auch in Schweden und in Polen haben Rechtsradikale und Rechtskonservative Einfluss auf das Regierungshandeln. Die Wähler haben das so gewollt. Sie wollen andere Antworten auf die Fragen, die zum Beispiel Flüchtlingskrise und Genderdiskussion der Gesellschaft stellen.

Die Antworten, die Giorgia Meloni geben wird, müssen uns nicht gefallen. Aber aushalten werden wir sie nun eine Weile müssen, denn das gehört zur Demokratie. Aber man darf … Nein!, man muss Meloni und Italien an der Achtung der Werte messen, die in der Europäischen Union nicht verhandelbar sind.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung