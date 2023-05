Ideen von 1848 reichen bis heute

Die Revolutionäre von 1848 sind mehr als Stoff für die Geschichtsstunde – ihre Ideen von Freiheit und Teilhabe sind Grundlage unserer Demokratie.

Im ohnehin viel zu knappen Geschichtsunterricht kommen die Revolutionen von 1848 kaum oder gar nicht vor. Namen wie der Leipziger Demokrat Robert Blum sind indes auch außerhalb des Schulunterrichts kaum bekannt. Dabei waren die deutschen Revolutionäre so wegweisend für unser Land und es ist gut, dass Bundespräsident Steinmeier jetzt an das 175. Jubiläum der ersten deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche erinnerte.

Auch bei uns im Rheinland standen damals Menschen gegen die monarchistische Obrigkeit auf. Sie forderten gleiche Rechte, politische Mitsprache und Pressefreiheit. In Köln etwa verlangten Arbeiter und Handwerker den „Schutz der Arbeit und Sicherstellung der menschlichen Bedürfnisse für alle“.

In jener Zeit war das für die Herrschenden unerhört – und für die Aufständischen ungeheuer mutig. Leider wurde dieses demokratische und freiheitliche Aufbegehren schon bald brutal unterdrückt. König, Bürgertum und Militär setzten sich wieder an die Macht. Nicht nur im Bereich des heutigen Deutschlands war das so, sondern auch in den meisten Nachbarländern. Von daher ist das Scheitern der Revolution kein rein deutsches Phänomen.

Erinnerung an die erste deutsche Nationalversammlung

Zugleich konnte der Geist von Freiheit und demokratischer Teilhabe nicht mit unterdrückt werden. Was die Männer in der Paulskirche (Frauen hatten da noch keine gleichen Rechte) an Gedanken über den künftigen Staat verfassten, fand sich nach dem Ersten Weltkrieg 1919 in der Weimarer Verfassung wieder. Diese Republik hätte durchaus überleben können, wenn sie sich besser gegen die rechtsradikalen Feinde gewehrt hätte.

Nach der Katastrophe der Nazizeit flossen die revolutionären Ideen von 1848 ins Grundgesetz ein, das am 23. Mai 1949 verkündet wurde. Demokratie und Freiheit haben also eine gewisse Geschichte bei uns. Herausforderung bleibt, diese zu schützen und zu erhalten.

