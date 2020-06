Hoffnungsschimmer auf dem Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland stieg auch im Mai weiter an. Immer noch stellen Betriebe Anträge auf Kurzarbeitergeld. Und für junge Leute wird es in diesem Jahr deutlich schwieriger eine Lehrstelle zu finden.

Es war klar, dass die Corona-Krise und die mit ihr verbundenen drastischen Einschränkungen des Alltags und der Wirtschaft immense Folgen haben würden. Noch ist längst keine Normalität eingekehrt und die Sorge vor einer „zweiten Welle“ schwingt weiter mit. Dennoch ist die Situation auf dem Arbeits- und in Teilen auch auf dem Ausbildungsmarkt weniger schlimm als erwartet.

Auch in dieser Krise wirkt bisher das Instrument Kurzarbeit, um Jobs und damit Existenzen zu sichern. Dass die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angezeigt haben, deutlich höher ist als in der Finanz- und Bankenkrise, liegt auch an den niedrigeren Voraussetzungen. Es sagt nicht alles über das Ausmaß. Die Frage ist, wie lange die Unternehmen Umsatzausfälle noch verkraften können. Dass für besonders schlimm betroffene Branchen wie die Gastronomie und auch Soloselbstständige eine zweite Runde Soforthilfen in Form von Zuschüssen starten soll, ist wichtig. Vieles wird aber davon abhängen, welche Wirkung das Konjunkturpaket entfalten wird. Dass sich die Regierung für die Details Zeit nimmt, ist richtig – hoffentlich stimmt die Prioritätensetzung.