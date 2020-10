Es ist richtig, wenn Hochschulen ihre Ausgaben so planen, dass sie auch zukünftige Anforderungen bewältigen können. Die Zahl der Studierenden stieg in den vergangenen Jahren stetig an. Lag die Studienanfängerquote vor 15 Jahren noch bei gut 35 Prozent, liegt sie inzwischen bei deutlich mehr als der Hälfte eines Altersjahrgangs. Um die Hochschulen mit den wachsenden Herausforderungen nicht allein zu lassen, entstand der „Hochschulpakt“, in den auch der Bund viel Geld einzahlt, obwohl Bildung Ländersache ist.

Webfehler im System

Der Webfehler war aber: Der Pakt war befristet und teilte sich in drei Phasen auf. Das machte die Ausgabenplanung für die Hochschulen schwierig. Sie befürchteten, Verbindlichkeiten einzugehen, auf denen sie in Zukunft sitzen bleiben könnten.

Doch wenn sich über die Jahre zig Millionen Euro auf den Konten einzelner Hochschulen anhäufen, ist das mit vorausschauender Planung nicht mehr zu rechtfertigen. Vor allem in NRW fehlen Dozenten, zugleich müssen sich viele exzellente Wissenschaftler von Befristung zu Befristung hangeln. Hier wäre das Geld auch im Sinne der Studierenden richtig investiert. So war es bei der Erfindung des Paktes auch gedacht. Die Hochschulen sind aufgerufen, das endlich umzusetzen.