Hilfe fürs Erdbebengebiet - leider nicht für alle

Die Zahl der Opfer des katastrophalen Erdbebens steigt und steigt. Leider kommt kaum Hilfe bei den Menschen in Syrien an. Das hat Gründe.

In jedem Ort, in jedem Stadtteil werden gerade Spenden für die Opfer des Bebens gesammelt. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Das Leid der Menschen geht uns allen sehr nahe.

Zugleich macht es so fassungslos, weil es niemanden gibt, dem man eine Art Schuld zuweisen könnte. Kein Putin oder anderer Diktator hat das Beben verursacht, auch kein Virus oder der Klimawandel. Es sind Verschiebungen im Innern der Erde, die auf der Oberfläche regelmäßig furchtbare Verwüstungen anrichten. Einfach so.

Das Erdbeben hat besonders in Syrien jene Menschen getroffen, denen es vorher schon schlecht ging. Verjagt von Assads Bomben und zerrissen vom politischen und militärischen Konflikt im Norden harren unzählige seit Jahren in Zelten aus. Dazu leben allein auf türkischem Boden drei Millionen syrische Flüchtlinge. Diese Zahl macht übrigens deutlich, was die Türkei auf diesem Gebiet leistet. Man kann sich leicht vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn drei Millionen Syrer hier untergebracht wären. Freilich erhält Erdogan für die Flüchtlinge Milliarden von der EU, eine Leistung ist es dennoch.

Auf syrischem Gebiet gehen die Menschen unter

Während in der Türkei recht gut ankommen, gehen die Menschen auf syrischem Gebiet aus machtpolitischen Gründen unter. Immerhin scheinen Hilfslieferungen aus dem Iran, aus Russland oder China in Damaskus anzukommen. Jene Länder, die Assad seit Jahren unterstützen. Das Beben wirft damit ein Schlaglicht auf die unheiligen Allianzen, die gerade das Weltgeschehen beherrschen. Und immer sind es besonders Familien, Kinder und Alte, die unter all dem am meisten leiden.

Dass die EU gerade dafür sorgt, dass an den Grenzen unseres reichen Kontinents nun deutlich mehr Hindernisse für Flüchtlinge installiert werden, erscheint angesichts des Elends in der Welt zynisch und menschenverachtend. Bei der Hilfsbereitschaft sind eben leider nicht alle gleich.

