Schulstart in NRW Helden in den Schulen: Aber am besten nur mit Maske

Die Regierung hat entschieden: die Schule geht wieder los. Das ist nicht ohne Risiko für die Schüler. Und vor allem für die Lehrer.

In den letzten Corona-Wochen ist ja viel von Helden des Alltags die Rede: Verkäuferinnen zählen dazu, die Boten, die Pflegekräfte sowie alle Beschäftigten in Praxen und Kliniken sowieso.

Ab heute sind auch die Lehrkräfte solche Helden. Außerdem die Schülerinnen und Schüler, sofern sie sich hoffentlich an die Vorsichtsmaßnahmen halten.

Tatsächlich verläuft der Start bei uns in NRW mehr als rumpelig. Sowohl im Schulministerium als auch in vielen Städten gab und gibt es nur wenig Vorbereitungen. Konkrete Zahlen oder Hilfsleistungen waren so gut wie nicht zu erhalten. Nun beginnt also die Zeit der Improvisation.

Beschämend und traurig für unser reiches Land ist, dass manche Schule nun zum ersten Mal Seife in Toiletten oder Waschräumen sieht.

Der Mindestabstand wird kaum einzuhalten sein

Dass bei einer meist quirligen Schülerschaft der Mindestabstand von anderthalb Metern im Klassenraum und auch auf dem Pausenhof kaum durchzusetzen ist, liegt auf der Hand. Gesichtsmasken sind hier also ratsam. Weil wohl kaum eine Schule flächendeckend Masken liefern kann, haben zahlreiche Lehrer ihre Schüler bereits per Whatsapp oder Mail aufgefordert, doch bitte eigene Masken von zu Hause mitzubringen. Dies scheint sehr praktikabel, weil bereits in vielen Haushalten oder Nachbarschaften fleißig genäht wird. Da sind die Bürger viel weiter und flexibler als die Behörden.

Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang

Natürlich birgt der frühere Start in den Schulalltag einige Risiken, auch wenn er nur einen Teil der Schülerschaft betrifft. Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang, das die NRW-Landesregierung hier probt. Gelingen kann es nur, wenn der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat.

Derweil sind die Abiturienten und die Berufsschüler auf ihre Prüfungen dringend angewiesen: Die Hochschulreife ist als Zeugnis für den weiteren Lebensweg entscheidend. Ebenso die Kammerprüfungen für die jungen Menschen in kaufmännischen oder handwerklichen Berufen. Sie wollen mit ihren Abschlüssen ins Studien- oder Berufsleben starten. Ein echtes Dilemma in Corona-Zeiten.