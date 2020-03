Die Apokalypse steht vor der Tür. Sie trifft jeden, der keine 27 Dosen Pichelsteiner Eintopf bunkert. Hamsterweisheiten in Corona Zeiten

Na, besitzen Sie jetzt auch 27 Dosen Pichelsteiner Eintopf vom Discounter und wissen nicht wohin damit? Ich versichere Ihnen: Wenn Sie das Zeug erst essen müssen, dann lernen Sie den Begriff Hamsterkauf ganz neu zu buchstabieren.

Deutschland wartet auf Corona und übt dabei das Händewaschen. Zweimal hintereinander Kumbaya My Lord machen 30 Sekunden. Das wurde uns früher im Ferienlager beigebracht, nun können wir das alte Wissen wieder abrufen. Wenn also aus dem Betriebsklo derzeit religiöse Hymnen schallen, weiß der Chef, dass alles in Ordnung ist.

Jeder Raser ist bedrohlicher

Jeder Raser auf der Autobahn bedroht mein Leben mehr als das Corona-Virus. Weltweit gab es 2018 über 140.000 Todesfälle durch Masern, und alle wären vermeidbar gewesen, denn der Impfstoff ist vorhanden, allerdings halten viele Eltern die Kur für schlimmer als die Krankheit. Der Impfstoff gegen Corona hingegen kann gar nicht früh genug kommen, und einige Eltern überlegen schon, mit ihrem Nachwuchs vor der Seuche zu fliehen. Nur wohin? Zu den Flüchtlingskindern auf Lesbos, die mit Tränengas beschossen werden, um das Abendland zu verteidigen?

Massenhysterie ist ein faszinierendes Phänomen. Wir wissen theoretisch, dass wir uns fiese Keime einfangen können, sobald wir den Fuß vor die Tür stecken. Das ist Alltag. Corona ist neu. Natürlich kann man sich schützen. Cholera bekämpft man mit Händewaschen. Die Erfindung der künstlichen Soda führte im 19. Jahrhundert dazu, dass Seife zum Massenartikel werden konnte und die Sterblichkeitsrate rapide sank. Verheerende Epidemien sind meist eine Folge von mangelndem Zugang zu Hygiene.

Mundschutz als Modeaccessoire

Mitunter entsteht der Eindruck, als habe die Erregungsgesellschaft nur auf eine neue Gelegenheit zur Hysterie gewartet. Nach dem brennenden Regenwald lauert nun die virale Apokalypse. Atemmasken werden zum Modeaccessoire einer dystopischen Gesellschaft. Angst als Selbstinszenierung. Doch warum dystopisch? Noch kommt das Wasser doch aus dem Kran. Wenn nur der Überfluss nicht so langweilig wäre. Und ungebremster Konsum nicht so unzufrieden machen würde. Die Coronapanik ist möglicherweise ein Ventil der Übersatten.

Erschreckend ist nur, dass Moral und Anstand schon über Bord gehen, noch bevor es Grund zur Sorge gibt. Wenn sich unsere Gesellschaft weiter entsolidarisiert, dann kann man wirklich Angst kriegen, dann werden wir nämlich keine ernsthafte Herausforderung überleben. Das schafft man nur mit Solidarität.