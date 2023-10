Hamas-Proteste: Nicht alles gefallen lassen

Wenn die Hamas bei Demos Mord und Zerstörung in Isreal feiert, muss der Staat handeln. Er muss zeigen: Wir sind eine „wehrhafte Demokratie“.

Es macht fassungslos, wenn Sympathisanten der Hamas auf unseren Straßen den Überfall auf Israel bejubeln. So geschehen nicht nur in Berlin, sondern auch an Rhein und Ruhr. Selbst auf Nachfrage meinte der Anführer der „Palästina Solidarität Duisburg“, dass die Massaker an Frauen, Kindern und Männer kein Terrorismus seien, sondern lediglich „militärischer Widerstand“.

Das kann man nun Meinungsfreiheit nennen, aber genauso auch „Billigung von Straftaten“. Das Strafgesetzbuch sieht hier (§ 140) bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe vor.

Jeder darf die Politik Israels kritisieren

Es steht völlig außer Frage, dass jeder Mensch die Politik Israels kritisieren darf. Und das geschieht auch regelmäßig, etwa wenn es um die Siedlungspolitik oder die Behandlung der Palästinenser geht.

Übrigens wird dies alles auch von vielen Menschen in Israel selbst heftig diskutiert; die letzte Regierungskrise zeugt davon. Nach wie vor ist Israel ein demokratisches Land mit freien Wahlen, das einzige weit und breit in dieser instabilen Region. Es ist umzingelt von Feinden, die das Land auslöschen wollen.

Wenn also hierzulande Hamas-Sympathisanten Mord und Zerstörungen verharmlosen oder gar bejubeln, dann dürfen unsere Ordnungsbehörden nicht einfach zusehen; zumindest sollten sie Anzeigen schreiben.

Wir haben eine „wehrhafte Demokratie“

Weil unser Staat nämlich deutlich zeigen muss, dass er eine „wehrhafte Demokratie“ ist. Extremisten jedweder Art müssen spüren, dass unser freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen zwar eine Menge aushalten kann und muss, aber eben nicht alles.

Wer hetzt, die Würde von Menschen verletzt oder unsere Demokratie untergräbt, muss mit dem Einschreiten des Rechtsstaates rechnen. Und das gilt nicht nur für die Freunde der Hamas.

Ganz sicher ist es gerade in diesen Zeiten so wichtig, dass unser Land auf das Grundgesetz und seine Werte verweist. Sie müssen Maßstab allen Handelns sein.

