Halbzeit für die Ampel: Raus aus der Zwickmühle

Seit zwei Jahren ist die Ampelregierung im Amt. Es gibt viel Kritik, doch die Lage ist bei weitem nicht so schlecht wie die Stimmung im Land.

Wer sich auf der Straße, der Arbeit oder im Freundeskreis umhört, erlebt gerade keine Begeisterung für die bundesdeutsche Politik. Kaum etwas scheint mehr richtig voranzugehen. Dazu reden Lobbyisten, Medien und zahlreiche Politiker permanent von Chaos oder Versagen. Natürlich läuft vieles falsch. Aber die vielen negativen Äußerungen zeichnen ein Bild unseres Landes, das der Realität nicht gerecht wird.

Unbestritten liefert die Bundesregierung kein gutes Bild ab. Manches davon hat sie selbst verschuldet, anderes nicht: Als sie vor zwei Jahren als erstes Ampel-Bündnis an den Start ging, da erschien die Nach-Coronazeit noch als größtes Problem. Niemand konnte ahnen, dass schon bald Putins Armeen die Ukraine überfielen. Niemand sah, dass Zinsen und Inflation steigen oder die Hamas Israel angreifen würde. Selten waren die Herausforderungen und Unsicherheiten so groß.

Schon eher war zu erwarten, dass die meisten Bundesbürger keine großen Veränderungen wollen, wenn es um Klimaschutz geht. Daran scheiterte Robert Habeck. Wenig später erlebte Christian Lindner, dass Haushalten auch für Wirtschaftsliberale nicht so einfach ist.

Und Kanzler Scholz? Er wirkt inmitten dieser Turbulenzen unberührt: Das kann man souverän oder cool nennen, aber auch gerade unpassend. Natürlich ist er nun mal kein Entertainer wie Gerd Schröder, aber von diesem könnte er sich zumindest die Risikofreude abschauen. Seinerzeit boxte Schröder (gemeinsam mit den Grünen) die Agenda 2010 durch, von der später die Merkel-Regierung profitieren sollte.

Scholz sollte also in die Offensive gehen: Das Soziale und den Zusammenhalt der Gesellschaft nach vorn stellen und sagen, dass dazu auch die Reicheren ihr Scherflein beitragen müssen. Viele Menschen im Lande denken nämlich so. Die Grünen hätte Scholz an der Seite, die FDP wohl nicht.

Ihm zur Seite springen könnte da die Union. Es wäre ein Deutschland-Pakt, der die Stimmung im Lande drehen könnte. Schade, dass Friedrich Merz das nicht will und lieber auf Neuwahlen spekuliert. Die Ampel steckt damit in einer Zwickmühle. Scholz könnte sich daraus mit einem Sprung befreien.

