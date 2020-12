Gemeiner Johnson - aber jeder Tag kann Leben retten

Die aktuellen Corona-Zahlen machen deutlich: Das Thema beim Impfen muss schneller umgesetzt werden. Jeder Tag ohne kann viele Leben kosten.

Es ist gemein und verschlagen, wenn Boris Johnson damit prahlt, dass sein „unabhängiges“ England nun früher als die anderen europäischen Staaten mit dem Impfen beginnen kann. Doch wer hätte von Johnson etwas anderes erwartet? Von Solidarität unter Freunden hat er noch nie etwas gehalten. Er ähnelt damit ganz seinem US-Vorbild Trump: Britain first. So weit, so schlecht.

Trotzdem hat Johnson mit dem Impfstart am Montag einen echten Coup gelandet. Und die Bundesregierung wie die EU müssen sich fragen, warum nicht auch hierzulande schon ab Montag geimpft werden kann. Der Verweis darauf, dass man keine Notfallzulassung haben wolle, überzeugt nicht wirklich. Haben wir mit Corona nicht einen Notfall? Diskussion um härtere Maßnahmen Es sind schließlich die älteren Menschen, die häufiger als andere an Covid sterben. Und diese Zahlen sind beständig hoch. Natürlich ist es bis zum Jahresanfang, wenn bei uns die Impfzentren öffnen sollen, nicht mehr lang hin. Doch jeder Tag, an dem eher geimpft werden kann, wird Leben retten. Bis dahin wird die deutsche Diskussion um härtere Corona-Maßnahmen nicht abnehmen. Möglich, dass es zu Silvester noch weitere Einschränkungen geben wird, wenn die Zahlen nicht sinken. Fürs Durchhalten danken Tatsache bleibt, dass mit dem bisherigen Lockdown das exponentielle Wachstum der Oktobertage gestoppt wurde. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die deutsche Wirtschaft trotz Krise noch vielerorts rund läuft. Diesen volkswirtschaftlichen Wert mit der Gesundheit der Menschen auf die Waagschale zu werfen, ist Aufgabe der Politik. Dazu zählt die politische Entscheidung, die Schulen offen zu lassen, wofür es viele gute Gründe gibt. Doch deswegen gibt es täglich auch unzählige neue Infektionen, die in die Familien gelangen. Es wäre gut, wenn die Politik den Eltern und Lehrern einmal für dieses Durchhalten danken würde.