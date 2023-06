Gefährliche Schuldzuweisungen

In Umfragen liegt die AfD bei rund 19 Prozent – kein Grund zur Hysterie. Doch es sollte andere Parteien mahnen, ihre Ansichten besser zu erklären.

Wie einfältig und zynisch ist eigentlich die Begründung, dass die hohen Umfragewerte für die AfD allein an der Politik der Bundesregierung liegen? Wer so argumentiert tut so, als wenn es völlig normal ist, aus Frust halt die AfD zu nennen. Nach dem Motto: Kann man nix machen. Der Rechtsradikale Björn Höcke lacht sich jedenfalls kaputt, wenn auch noch Friedrich Merz und Co. in diese Begründung mit einstimmen.

Der Christsoziale Franz-Josef Strauß (1915-’88) forderte seinerzeit, dass es rechts neben der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe. Seine Nachfolger haben dieses Prinzip gründlich verschlafen – und geben nicht sich selbst die Schuld daran, sondern der Bundesregierung. Irrer geht es nicht. Leider beten auch viele Medien diese Erzählungen gern nach.

In diese Kategorie gehört auch die oft wiederholte Geschichte, dass „die Politiker“ allesamt „unfähig“ seien, dass es in unserem Land „chaotisch“ zugehe und wir am Abgrund stehen. All das ist grundfalsch.

Richtig ist, dass Deutschland trotz der Pandemie-Nachwirkungen, trotz des russischen Angriffskrieges, trotz Energieunsicherheiten und der Spannungen rund um den Erdball ziemlich gut dasteht. Außerdem kann in unserem Land weiterhin jeder so viele Nackensteaks grillen wie er will, jeder kann Gender-Sternchen blöd finden, jeder die Luft verpesten, und jeder kann sagen, dass man ja nichts mehr sagen dürfe. Merken die Fans der AfD nicht, wie verrückt und irrational ihre Ängste sind?

Den Ton mäßigen

Zugleich gilt: Rund 80 Prozent der Bundesbürger wollen kein Kreuzchen bei den Radikalen setzen. Für Hysterie und Untergangsszenarien gibt’s also keinen Grund. Allerdings ist entscheidend, dass die demokratisch gesinnten Menschen wieder häufiger wählen gehen. Nur so haben die Extremen keine Chance.

Nicht zuletzt müssen Ampel-Parteien wie auch die Union ihren Ton mäßigen und den Menschen ihre An- und Absichten besser erklären. Am besten überzeugend, nicht in Schreierei und Verunglimpfung.

Wenn Merz und Söder die Grünen nun als Hauptfeind erklären, kann das eine Strategie sein. Beide sollten aber auch wissen, dass die Union gemeinsam mit ihrem verbliebenen Partner im Geiste (also die FDP) aktuell keine Mehrheit hätte (aktuell: 28 plus 6 %). Auf politische Gegner eindreschen, reicht für verantwortungsvolle Opposition nicht aus.

