Gefährliche Extremisten

Eskalationen bei Demos, fremdenfeindliche Angriffe: Die von der Polizei registrierte politisch motivierte Kriminalität ist auf einem Höchststand.

„Wehret den Anfängen!“, schreiben die Kommentatoren seit Jahrzehnten in ihren Texten, wenn es darum geht, die Leserinnen und Leser für die wachsende Gewalt vom rechten Rand zu sensibilisieren. Gelesen werden soll das dann so: „Wenn die Gesellschaft den Krawallmachern nicht entschieden entgegentritt – so wie es die Menschen seinerzeit in der Weimarer Republik versäumt haben –, dann könnte das Land wieder dort enden, wo es die Nationalsozialisten in den 30er- und 40er-Jahren hingetrieben haben: in einer Katastrophe.

Aber die Mahnung passt nicht mehr. Es ist zu spät, „den Anfängen zu wehren“, denn es hat längst angefangen. Die Mehrheitsgesellschaft hat es nicht verhindern können, obwohl die braunen Wiedergänger nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen. Die neuesten Zahlen der Polizei sprechen für sich: 1013 Körperverletzungen durch mutmaßlich rechte Täter hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt und 60.000 Delikte mit extremistischem Motiv im Zusammenhang mit Protesten gegen die Politik der Regierung.

Das ist auch ein Angriff auf unser Grundgesetz

Dabei sind die Themen zweitrangig. Mal geht es um Corona, dann um Energiekosten, dann um den Ukraine-Krieg. Da wird dann lauthals und medienwirksam Stimmung gegen den Staat und seine Repräsentanten gemacht. Das ist in seiner extremen Form dann auch ein Angriff auf das Grundgesetz.

Besonders ekelhaft ist das, wenn Kinder zu Opfern von fremdenfeindlichen Attacken werden. Man ahnt, wie schwer es ist, einem Jungen oder einem Mädchen, das bespuckt, angepöbelt und geschlagen wurde, das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben, das notwendig ist, um angstfrei die Wohnung zu verlassen.

Längst sickert die Hetze in die Mitte der Gesellschaft. Über soziale Medien werden Bildchen und Parolen weitergeleitet, die vordergründig witzig sein mögen, aber zutiefst subversiv wirken. Man sollte den Absendern sagen, dass man solche Bilder und solche Texte auf seinem Handy nicht will. Die braucht niemand. Niemand braucht Rechtsextremisten. Übrigens: Linksextremisten auch nicht.

