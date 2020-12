Gedanken zu 2021: Das neue Jahr kann nur besser werden

Essen. Das Corona-Jahr 2020 endet. Fazit: Es kann nur besser werden. Welche Chancen sich bieten und welche Lehren wir ziehen sollten – ein Kommentar.

Wohl selten hat man sich einen Jahreswechsel so herbeigesehnt wie am Ende des Corona-Jahres 2020. Es kann nur besser werden! Insofern sollte der Blick nicht zu lange zurück gerichtet sein. Und dennoch ergibt es Sinn. Denn fernab von der großen Hoffnung auf eine erfolgreiche Impfstrategie und die Rückkehr des normalen Lebens müssen aus den einschneidenden Erlebnissen dieses Jahres die richtigen Lehren gezogen werden. Dazu gehört, dass sich eine Gesellschaft klar darüber wird, wo die Freiheit des Einzelnen und der Drang nach Selbstverwirklichung enden und wo das übergeordnete Interesse der Allgemeinheit beginnt.

WAZ-Chefredakteur Andreas kommentiert den Jahreswechsel 2020/2021. Foto: FUNKE Foto Services

Was sagt es etwa über eine Gesellschaft aus, in der auf Intensivstationen Dauer-Dienste geschoben werden, um Menschenleben zu retten, während zeitgleich Weihnachtsurlauber in Rudeln an Skiliften warten? Was sagt es über eine Gesellschaft aus, in der Familien unter Entbehrungen auf Gemeinsamkeit und Miteinander verzichten, in der Unternehmen und Selbstständige um ihre Existenz fürchten, während auf der anderen Seite Corona-Leugner und Nicht-Denker (die oft deckungsgleich sind) johlend durch die Straßen ziehen? Was sagt es über eine aufgeklärte, hochentwickelte Gesellschaft aus, der es über so viele Monate nicht gelingt, die alten und kranken Menschen in den Alten- und Pflegeheimen wirksam zu schützen?

Zur Wahrheit gehört auch: Die Mehrheit ist vernünftig

Diese Liste ließe sich leicht fortsetzen. Wobei es auch zur Wahrheit gehört, dass sich die große Mehrheit der Menschen in diesem Land diszipliniert, solidarisch und vernünftig verhält. Das Tückische an einer Pandemie ist es aber leider, dass man sich nur begrenzt selbst schützen kann.

Während in der Gesundheitsvorsorge, etwa mit Blick auf das Rauchen, auf Bewegung oder Ernährung, jeder für sich selbst etwas tun kann, ist man beim Kampf gegen ein Virus auch auf die Einsicht anderer angewiesen. Und die fehlt mancherorts bekanntlich.

Dass sich dies grundlegend ändert, ist eher nicht zu erwarten. Ein Teil der Gesellschaft wird immer das Ich über das Wir stellen. Aber vielleicht besteht ja die Hoffnung, dass die Corona-Toten dieses Jahres und die unzähligen persönlichen Schicksale eine Wirkung erzielen, vielleicht sogar vereinzelt zu mehr Einsicht führen. Wünschen darf man sich das zum Jahreswechsel allemal.

Aus dem Corona-Jahr 2020 erwachsen auch Chancen

Trotz aller Tiefschläge erwachsen aus diesem Corona-Jahr auch Chancen für die Zukunft. Wie unter einem Brennglas hat 2020 vor allem die zum Teil erheblichen Defizite im deutschen Bildungswesen deutlich gemacht. Irgendwie ahnten es viele, jetzt weiß es jeder: In den Schulen liegt manches im Argen. Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer werden zu oft allein gelassen. Die technische und räumliche Ausstattung entspricht vielerorts nicht den heutigen Anforderungen, bei der Digitalisierung hinkt Deutschland immer noch hinterher. Und auch sollten die Bundesländer die Gelegenheit nutzen, ihre Lehrpläne zu hinterfragen und zu entrümpeln. Insofern ist 2021 für die Bildung ein Chancen-Jahr.

Das gilt im Übrigen auch für das Berufsleben der Zukunft. Kluge, auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Arbeitsabläufe, ein sinnvoller Wechsel aus Büroarbeit und dem Einsatz zu Hause sowie eine moderne Kommunikation bieten in vielen Branchen ungeahnte Möglichkeiten. Neue Konzepte, basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Monate, könnten zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und auch den Nahverkehr entlasten. So wenig Staus wie in 2020 dürfte es in Nordrhein-Westfalen jedenfalls seit langem nicht gegeben haben.

Insofern sollte der Blick in die Zukunft ein optimistischer sein – trotz der andauernden Pandemie und vieler persönlicher Schicksale der Gegenwart. Eine demokratische Gesellschaft wird nie einheitlich und konform, sondern immer streitbar und differenziert sein. Das ist auch richtig so. Aber es muss einen Grundkonsens im Umgang miteinander geben. Da können wir noch besser werden. Es lohnt sich.

