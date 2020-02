Fürsorge gegenüber Patienten nicht bestrafen

Das Problem, das die Kliniken in NRW beschreiben, ist echt: Immer wieder gelingt es nach einer Krankenhausbehandlung nicht, schnell einen Pflege oder Reha-Platz für einen Patienten zu finden. Wenn sich dann auch kein Angehöriger um den Betroffenen kümmern kann, bleibt er – wenn er Glück hat – erst einmal im Krankenhaus. Eine Klinik dafür zu bestrafen, dass sie Patienten nicht einfach ins Ungewisse entlässt, gehört sich nicht.

Kurzzeitpflege-Plätze sind leider selten, in Deutschland und in NRW. Die Landesregierung bemüht sich, das Angebot zu verbessern, aber das geht nur schleppend, und die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Rund 2000 reine Kurzzeit-Pflegeplätze gibt es in NRW, verglichen mit den stationären Plätzen (rund 190.000) eine verschwindend kleine Zahl. Solange die Versorgungslage so miserabel ist, ist es gut, wenn Pflegebedürftige in einer Notsituation etwas länger im Krankenhaus bleiben.

Den Sinn dieser Strafen kann man also anzweifeln, den Sinn der intensiven Überprüfung von Krankenhausrechnungen aber nicht. Denn jeder weiß, dass nicht alle Abteilungen in allen Krankenhäusern „nach bestem Wissen und Gewissen“ Rechnungen schreiben. Da wird manchmal nach allen Regeln der Kunst getrickst. Kontrolldruck ist wichtig. Denn es geht um das Geld der Versicherten.