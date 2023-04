Freigabe von Cannabis ist das falsche Signal

Die Bundesregierung hat die Weichen gestellt, um Cannabis teilweise zu legalisieren. Das heißt nicht, dass Cannabis ungefährlich ist.

Erinnern Sie sich noch an das Foto von Cem Özdemir auf seinem Balkon zu Hause? Arglos hatte der Grünen-Politiker das Bild an die Öffentlichkeit gebracht – und dann fiel jemandem auf, dass im Blumenkasten Hanfpflanzen wuchsen. Cannabis für den Eigenbedarf? Was in Berlins alternativer Szene vielleicht als selbstverständlich gilt, sorgte in dem Rest der Republik für Schlagzeilen und für Lästereien. Der Anbau von Cannabispflanzen ist in Deutschland bislang aus guten Gründen verboten.

Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien auf eine Legalisierung verständigt. Am ersten Entwurf, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorlegte, gab es jedoch so viele europarechtliche Zweifel, dass er nachgebessert werden musste. So wird es nun wenige Cannabis-Shops geben – als „Modellvorhaben“ mit wissenschaftlichen Begleitung. Und es wird Vereine geben, in denen Mitglieder begrenzten Bedarf zum Kiffen kaufen können. Ist das typisch deutsche Vereinsmeierei? Darauf muss man erstmal kommen.

Der Verweis auf den Umgang mit Alkohol führt in die Irre

Cannabis-Befürworter verweisen gerne auf den liberalen Umgang der Deutschen mit dem Alkohol. Es stimmt: Überall kann man Hochprozentiges kaufen. Auch Jugendliche kommen relativ problemlos dran – und niemanden scheint das zu stören. Das Suchtpotenzial ist hoch, Kollateralschäden wie Unfälle und Verbrechen unter Alkoholeinfluss sind nicht von der Hand zu weisen, und ganze Familien werden durch Trunksucht von Vätern und Müttern in den Abgrund gerissen. Damit gehen wir um. Das akzeptieren wir. Aber kann das wirklich ein Grund sein, Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis nun gesellschaftsfähig zu machen?

Es wäre falsch, wenn man das Signal von Lauterbach und Özdemir jetzt so verstehen würde, als sei Cannabis harmlos. Das wäre ein gefährliches Missverständnis. Fast alle Drogenkarrieren beginnen mit Kiffen. Was der eine problem- und folgenlos als Genussmittel konsumiert, führt bei anderen zu Sucht und Abhängigkeit.

Ein Kollege erzählte gestern in der Redaktionskonferenz von einem Angehörigen, der durch Cannabis zu einem psychischen Wrack geworden ist. Ein Einzelfall. Aber weil es viele solcher Einzelfälle gibt, ist bei Cannabis Vorsicht angesagt. Mehr denn je, wenn die neuen Vorschläge Gesetz geworden sind.

