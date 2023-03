Flughafen Düsseldorf: Es gibt sehr viele Bremsklötze

Der Flughafen Düsseldorf will verhindern, dass es in den Osterferien wieder Chaos gibt. Das neue Paket klingt stimmig, doch Baustellen bleiben.

Die Ärgernisse der Flugreisenden am Düsseldorfer Airport dauern schon lange. Man wird den Eindruck nicht los, dass es dabei bleibt, wenn bald Tausende in die Osterferien starten möchten; vom Sommer ganz zu schweigen.

Auch wenn der Flughafen jetzt 30 systemische „Bremsklötze“ aus dem Weg räumen will, um den Weg zum Flieger einfacher und schneller zu machen – es bleiben Probleme: Bei der Abfertigung wechselt der Dienstleister – das wird sicher anfangs ruckeln. Gut, dass wenigstens beim Sicherheitspersonal jetzt mit Vollzeitverträgen gearbeitet wird. Grundsätzlich fehlt aber airportweit Personal – eine Jobbörse, wie sie gestern angekündigt wurde, kann nur ein Anfang für Abhilfe sein.

Wo bleiben die modernen Scanner?

Nicht nachvollziehbar bleibt, warum in der Landeshauptstadt nicht eingeführt wird, was in Köln/Bonn die Abfertigung effizienter gemacht hat: Mit den dort verwendeten CT-Scannern wäre Düsseldorf auch bei der Technik gut aufgestellt – warum gibt es nicht mal einen Zeithorizont, wann sie einsatzbereit sind?

