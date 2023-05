Flüchtlinge: Es geht um die Menschenwürde

Das politische Armdrücken um die Flüchtlinge ist schäbig. Wir müssen begreifen: Es geht um die Menschenwürde.

In den vergangenen Wochen haben Oberbürgermeister und Landeschefs so getan, als könne man das Thema Flüchtlinge nur mit Geld klären. Medienwirksam klagten sie über mehr Migration, hohe Kosten, und sie zeigten stets Richtung Berlin. Um den Druck zu erhöhen, sprach mancher davon, dass die Stimmung im Land bald „kippe“. Und auch der Verweis auf das Erstarken der AfD durfte nicht fehlen.

Immer, wenn solche Sätze fallen, geht es in Wahrheit um politisches Armdrücken und ums Wegschieben eigener Verantwortung. Natürlich kosten mehr Lehrer, Kitaplätze, Sprachkurse, Wohnungen und Sozialleistungen viel Geld. Berlin wird nun wohl mehr helfen, doch auch Länder und Kommunen können und müssen ihren Beitrag leisten. Nur zu jammern wird ihrer Rolle als selbstständige Einheiten in unserem föderalen System nicht gerecht.

Das Verfahren ist zu bürokratisch

Warum minimieren sie zum Beispiel nicht die Bürokratie in den Verfahren? Und vor allem: Warum wird Flüchtlingen nicht endlich erlaubt zu arbeiten? Hilfreich ist auch die Idee von Thüringens MP Bodo Ramelow, alle Asylbewerber pauschal anzuerkennen, sofern sie die letzten zehn Jahre straffrei waren.

Zugleich erstaunt es, dass Grüne und FDP ihre Befindlichkeiten pflegen, wo sie im Grunde doch beide für den Schutz der europäischen Außengrenzen sind und Straftäter konsequent abschieben wollen.

Migration ist eine europäische Aufgabe

Erstaunlich ist außerdem, dass Unionspolitiker nun Ratschläge erteilen, die sie in eigener Verantwortung nie beherzigten. Merkels „Wir schaffen das“ ist für Merz und Co. längst ein Schimpfwort geworden. Genauso für die „Bild“-Zeitung, die im Jahr 2015 noch fröhlich Sticker mit „refugees welcome“ (Flüchtlinge willkommen) verteilte – heute aber zu den Scharfmachern beim Thema gehört. Weil’s gerade so populär ist? All diese Sprücheklopfer blenden aus, dass Migration eine europäische und ernsthafte Aufgabe ist. Und eine, bei der es um Menschen und um Würde geht.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung