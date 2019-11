Die Luftfahrt steht zurecht im Fokus der Klimaschützer. Es stimmt zwar, dass die Airlines aus eigenem Überlebensantrieb Kerosin sparen wo es nur geht. Doch vor allem Kurz- und Mittelstrecken weisen nach wie vor vergleichsweise miserable Klimabilanzen auf. Und das spiegeln die Ticketpreise in keiner Weise wider, sollten sie aber.

Was viele nicht wissen: Der Kerosinverbrauch enthält nicht einmal die halbe Wahrheit der Klimabilanz eines Flugzeugs. Deutlich stärker belasten andere Partikel die Atmosphäre – umso mehr, je höher sie ausgestoßen werden. So tragen die Kondensstreifen aus gefrorenen Teilchen ebenso zur Erderwärmung bei wie das aus den Stickoxiden entstehende Treibhausgas Ozon. Wer nach Kreta fliegt, schadet dem Klima etwa so sehr wie mit seinem Auto in einem halben Jahr.

Deshalb nicht mehr in Urlaub zu fliegen, wäre arg freudlos. Und sozial ungerecht wäre es, das Fliegen so zu verteuern, dass es wieder zum Privileg der Reichen wird. Aber wenn die Regierung die Verkehrsträger auch nur halbwegs gemäß ihrer Klimabilanz behandeln will, sind die geplanten Ticketaufschläge von gut fünf Euro zu gering. Der Flug von Düsseldorf nach Berlin darf nicht billiger sein als die Bahn.

Langfristig helfen nur neue Kraftstoffe und Antriebstechniken. Die Branche fordert hier zurecht mehr Hilfe aus der Politik. Wer die Autoindustrie mit Elektro-Kaufprämien stützt, kann auch grünes Kerosin fördern.