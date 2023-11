Finanzielle Hürden im Studium abbauen

Studieren zu können ist ein Privileg – das ist eine einfache aber nicht weniger eindrückliche Wahrheit. In der Theorie steht zwar jedem der Weg zu höheren Bildungsangeboten offen, die Realität gestaltet sich jedoch oft anders. Die größte und ständig wachsende Hürde ist dabei – wie so oft im Leben – das Geld.

Mehr als ein Drittel der Studierenden ist laut Statistischem Bundesamt armutsgefährdet. Blickt man auf Alleinlebende oder Personen, die ausschließlich mit anderen Studierenden zusammenleben, erhöht sich dieser Anteil auf über 75 Prozent. Finanzielle Probleme gehören regelmäßig zu den am häufigsten genannten Gründen für den Studienabbruch.

Zwischen einem Drittel und der Hälfte ihres Einkommens geht für sie alleine für Wohnkosten vom Konto. Dazu kommen Fahrkosten, Technik und teure Literatur, bevor überhaupt an die anderen Lebenshaltungskosten gedacht werden kann. Unvorhergesehene Ausgaben sind oft unmöglich alleine zu bestreiten.

Wer Glück hat, kann auf Unterstützung der Eltern bauen. Für die anderen bleiben ein Nebenjob, Bafög (neben anderen Förderungen) oder letztlich Studienkredite. Aber auch hier gibt es Haken. Sei es die finanzielle Unabhängigkeit, fehlende Zeit neben dem Vollzeitstudium oder die enorm gestiegenen Zinsen auf Studienkredite.

Natürlich kann man nicht alles haben. Aber eine bessere Unterstützung von Teilzeitstudierenden – zum Beispiel durch ein zumindest anteiliges Bafög – wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Chance das Studium an die eigenen Lebensumstände anzupassen, ohne dabei entweder im Burnout oder im finanziellen Ruin zu landen, sollte gegeben sein.

Dabei geht es auch um diejenigen, die neben dem Studium Familie haben. Menschen, die sich nicht zwischen Bildung und ihrer Rolle als Eltern entscheiden müssen sollten. Personen die Angehörige pflegen oder – wer leider viel zu oft vergessen wird – diejenigen die wegen einer Beeinträchtigung ein individuelleres Pensum im Studium brauchen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.