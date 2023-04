Falscher Streit ums Heizen

Von der Opposition, von Medien und sogar aus der Koalition selbst gibt es Gegenwind für Habecks Heizungspläne. Dabei ist dessen Ziel richtig.

Was soll eigentlich falsch daran sein, wenn eine alte Heizung durch eine moderne ersetzt werden soll? Und zwar durch eine, die nicht klimaschädliches Gas oder Öl verfeuert? Seit Minister Habeck seinen Plan zur Wärmewende vorstellte, hat sich ein Sturm der Entrüstung übers Land gelegt – befeuert von der Bild-Zeitung, von der Immobilienlobby – und auch vom Regierungspartner FDP, der mit seinem Profil hadert. Kein Wunder, dass sehr viele Menschen verunsichert sind.

Inzwischen wurde der Habeck-Plan etwas verändert – ein normaler Vorgang in einer Demokratie, wo es um Kompromisse geht. Bald wird der Bundestag entscheiden.

Klar ist, dass niemand gezwungen wird, seine Gas- oder Ölheizung ab 2024 aus dem Keller zu werfen. Bestehende Anlagen können weiter laufen. Unterm Strich ist es gut und überfällig, wenn nun in den Häusern und Wohnungen mehr Klimaschutz betrieben wird. Das Versprechen der „Ampel“ gehört eingelöst. Es wird allerhöchste Zeit.

Warum muss auch jeder Wohlhabende Subventionen erhalten?

Zugleich ist der Plan ein teures Unterfangen. Wenn der Staat jede Wärmepumpe mit Tausenden Euro subventioniert, addiert sich das zu Milliardenbeträgen. Zugleich gibt es kaum Geld für den, der Fernwärme bestellt. Das ist inkonsequent.

Überhaupt: Warum muss wirklich jeder (also auch Wohlhabende) Subventionen erhalten? Schließlich ist schwer zu vermitteln, wenn der Staat aktuell auf Gas- und Braunkohlekraftwerke setzt, den Bürgern diese fossilen Brennstoffe aber ausreden will. Es gibt zahlreiche Menschen, die wegen dieser Ungleichgewichte und Widersprüche die Lust am Klimaschutz verlieren. Das darf kein Trend werden.

Habeck und seine Koalitionspartner (also auch die FDP) müssen daher mehr aufklären und um Vertrauen werben. Angesichts der Aufgeregtheit bei dem Thema ist das nicht leicht. Am Ende geht es darum, dass jeder Beitrag für unsere Erde wichtig ist. Wer stets nur „nein“ sagt und zögert, hilft dem Klima nicht.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung