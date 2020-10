Düsseldorf Die Fälle von Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden stellen den Innenminister vor Probleme. Er muss jetzt besonders mutig sein.

Der Gefühlsausbruch von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Landtag („Die Vorwürfe, ich hätte nichts getan, kotzen mich langsam an“), zeigt, dass es beim Thema Rechtsextremisten bei der Polizei für ihn ans Eingemachte geht. Er selbst zieht die Parallele zu den Missbrauchsfällen von Lügde, wo er als Problemlöser und empörter Landesminister eine gute Figur machte. So will er auch diesen Skandal angehen. Aber so einfach ist das nicht.

Denn hier geht es nicht um ermittlungstaktische Fehler im Kampf gegen Verbrecher, die Kindern Gewalt antun, sondern um die Polizei selbst: um ihre Strukturen, ihre Fehlerkultur, ihre Selbstkontrolle und den Verdacht, überall im Polizeiapparat würden Rechtsextreme unerkannt ihr Unwesen treiben. Das beherzt anzugehen, ist schwer für den Minister. Es könnte ihn unter den Polizisten Sympathien kosten. Innenminister stellen sich in solchen Situationen meist reflexartig vor ihre Behörden – und riskieren ihre Glaubwürdigkeit.

Aufklärung ist im Interesse der Polizei selbst

Vorbehaltlose Aufklärung aber ist das Einzige, das hier zählt. Eine Studie zu rechten Polizisten würde garantiert nicht schaden, womöglich aber eines (fernen) Tages nutzen. Gleichzeitig gibt es zig Möglichkeiten, schon jetzt Schwarze Schafe in den Behörden zu suchen. Das Eine schließt das Andere doch nicht aus. Und Aufklärung ist im Interesse der vielen Beamten, die über jeden Zweifel erhaben sind und selbstverständlich alle Bürger schützen, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe.