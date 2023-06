Es braucht einen strengeren Kurs in der EU-Asylpolitik

Die Innenminister der europäischen Staaten haben sich auf strengere Kontrollen geeinigt. Das muss man nicht schön finden. Es ist freilich richtig

Menschen nehmen vieles auf sich, um nach Europa zu gelangen – auch die Gefahr für Leib und Leben für sich und ihre Familien. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Manche fliehen vor Krieg, andere vor politischer Unterdrückung, wieder andere wollen raus aus dem Elend, in das sie unverschuldet hineingeboren worden sind. Aber alle haben sie den gleichen Grund, nach Europa zu wollen: Sie wollen ein besseres, ein sicheres Leben. Und sie wollen etwas von dem Wohlstand abhaben, den sie jeden Tag auf den schönen bunten Bildern von Konsum und glücklichen Familien auf den Displays ihrer Smartphones sehen.

Es machen sich zu viele auf den Weg nach Europa. Allein in Deutschland stieg die Zahl der Asylanträge von Januar bis April um 80 Prozent auf 102.000. Das hört sich zunächst beherrschbar an angesichts einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen. Der Zustrom trifft aber auf ein Land, das eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Man muss die Alarmrufe aus Städten und Kreisen ernstnehmen, die davor warnen, dass die Kräfte langsam erschöpft sind. Es fehlen Wohnungen, Lehrer, Kitaplätze. Deutschland ist ein sehr gastfreundliches Land. Aber man kann schon die Sorge äußern, dass diese Freundschaft gerade sehr belastet wird.

Richtiges Signal an die Menschen in den Herkunftsländern

Die europäischen Staaten können das nur zusammen anpacken. Es wäre verheerend, wenn jeder nun seine eigenen Grenzen abschotten würde, um Zuwanderung in geregelte Bahnen zu lenken. Noch weiß niemand, was Parlament und Staatschefs aus der nun ausgehandelten Entscheidung der Innenminister machen. Aber es ist richtig, das Signal in die Herkunftsländer zu senden, dass all diejenigen, die keine Chance auf einen positiven Asylbescheid haben, an der Grenze gestoppt und schnell wieder zurückgebracht werden.

Das ist kein „Durchmarsch rechter Positionen“, wie ein grüner EU-Politiker sagte. Das ist Realpolitik, die auf auf das reagiert, was vor Ort gerade erlebt wird. Grüne Politiker sprechen im Fernsehen gerne von „Herausforderungen“. Das hört sich positiver an. Inzwischen gibt es aber echte Probleme. Die sieht man freilich weniger, wenn man in hippen Szenevierteln und Grüngürteln zu Hause ist und seine Kinder auf privilegierte Schulen schickt.

