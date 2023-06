Erzbistum Köln: Missbrauchsurteil mit Signalwirkung

Das Schmerzensgeldurteil gegen das Erzbistum Köln wird Signalwirkung entfalten. Die katholische Kirche in Deutschland steht vor einer Klagewelle.

Das Urteil dürfte in den Bistümern der katholischen Kirche in Deutschland wie Donnerhall klingen. 300.000 Euro Schmerzensgeld wurden einem ehemaligen Messdiener vom Landgericht Köln zugesprochen, der in den 1970er-Jahren von einem Pfarrer missbraucht worden war.

Dass die katholische Kirche in institutionelle Haftung genommen wird, darf sie nicht verwundern. Sie hat zwar freiwillig schon mehr als 40 Millionen Euro an sogenannten „Anerkennungsleistungen“ ausgezahlt. Aber was auch sonst?

Nur die Spitze des Eisbergs

Über Jahrzehnte wurde sexueller Missbrauch in eigenen Reihen geduldet. Vorgesetzte haben weggesehen, ihn vertuscht. Die Strukturen machten es den Tätern viel zu leicht. 1670 beschuldigte Geistliche und vor allem: 3677 missbrauchte Minderjährige sind inzwischen dokumentiert. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs.

Doch wie lässt sich deren Leid bemessen? Lässt sich derlei Geschehen überhaupt mit Geld wiedergutmachen? Das Kölner Urteil wird Signalwirkung haben auf ähnliche Fälle.

Ein schwerer Schlag auch finanziell

Wenn es eine Klagewelle auslöst, wird die katholische Kirche nicht nur moralisch, sondern bald auch finanziell am Boden sein. In Zeiten, in denen sie versucht, einen Reformkurs zu finden, um wieder gesellschaftliche Relevanz zu finden, ist dieser Tag ein rabenschwarzer.

