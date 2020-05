Erschreckende VW-Strategie

Jens Helmecke

Der Volkswagenkonzern ist Deutschlands größter Autobauer. Eigentlich fest verwurzelt in Wolfsburg, mit dem Land Niedersachsen als Anteilseigner und verlässlichen deutschen Zulieferern, auch im industriestarken Südwestfalen. Das personifizierte Bindeglied zu den heimischen Unternehmen ist der VW-Konzernvorstand für Beschaffung: Stefan Sommer, vormals Vorstandsvorsitzender des Zulieferers ZF Friedrichshafen.

Sommer, nun auf der anderen Seite, wirkte jüngst bei einer Videokonferenz mit südwestfälischen Unternehmern kühl. Eine Wertschätzung für die deutschen Firmen, die Lieferketten in Corona-Zeiten nicht haben reißen lassen, kam dem Manager nicht über die Lippen. Sommer schafft Distanz, vermutlich mit Kalkül. Erstaunlich für einen Konzern, an dem der Staat beteiligt ist. Den Industrie-Strategien des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier dürfte dies diametral entgegen stehen.

Das Geschäft wird entscheidend in China gemacht, glaubt VW. Europa ist demnach nicht mehr der Maßstab beim Thema Mobilität. Kurios: Die Wolfsburger sind offenbar nicht einmal von der eigenen Konkurrenzfähigkeit beim Thema Batterie überzeugt, obwohl sie gerade eine Milliarde in ein Werk in Salzgitter investieren. Und: VW scheint an der Hürde Software im Wettlauf mit Google, Apple und Tesla gerade wirklich zu verzweifeln. Erschreckend!