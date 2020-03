Wie stark familiäre Bande sind, zeigt sich nicht auf Familienfesten, wo man entspannt zusammenkommt und ein paar schöne Erinnerungsfotos macht. Familiärer Zusammenhalt zeigt sich in schlechten Zeiten, dann, wenn Familienmitglieder anderen uneigennützig helfen müssen.

Leider erweist sich erneut, dass die so oft beschworene europäische Familie eine ist, die dringend einer Therapie bedarf. Die Corona-Pandemie ist eine Krise, aus der die Europäische Gemeinschaft gestärkt hervorgehen könnte. Die Aufnahme und Behandlung italienischer und französischer Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen zeigt, wie sinnvoll, ja lebensrettend europäische Solidarität sein kann. Sie müsste jedoch viel tief gehender und umfassender sein, hört aber da auf, wo es um mehr geht als Symbolpolitik.

Die reichen Staaten, Deutschland vorneweg, weigern sich, „Corona-Bonds“ aufzulegen, also gemeinsame Anleihen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Für Italien oder Spanien würden solche gemeinsamen Anleihen die Zinslast senken und sie vor Angriffen von Spekulanten schützen. Die wohlhabenden Mitglieder der europäischen Familie wollen aber nicht für die Schulden der ärmeren haften.

Nationale Befindlichkeiten sind wichtiger als das große Ganze

Es zeigt sich: Selbst in dieser existenziellen Krise wird in Europa mit knüppeldickem Egoismus geheizt. Berlin beklagt sich zu Recht über mangelnde Solidarität speziell der osteuropäischen Länder in der Flüchtlingspolitik. Wenn Deutschland selbst solidarisch sein müsste, verweigert es sich.

Diese Weigerung zeigt den erbarmungswürdigen Mangel an europäischem Gemeinsinn. Neben ihren Defiziten stellt die Union immer wieder unter Beweis, dass sie von einer Wertegemeinschaft weit entfernt ist. Siehe Flüchtlingspolitik. Siehe die Klimapolitik, in der die EU-Staaten keine konkrete Linie finden, weil nationale Befindlichkeiten wichtiger sind als das große Ganze. Das Corona-Virus schert sich nicht um nationale Grenzen. Es ist bedauerlich, dass in den europäischen Hauptstädten noch immer so sehr in diesen Grenzen gedacht wird.