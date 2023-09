Energiegesetze: Die große Rolle rückwärts

Wer ein Eigenheim besitzt, einige Euro auf der hohen Kante hat und etwas für den Klimaschutz tun will, rüstet schon seit Monaten auf erneuerbare Energien um. Allerorten sieht man Photovoltaik-Platten auf den Dächern wachsen, brabbeln Wärmepumpen in den Vorgärten.

Diese (oft hohen) Investitionen haben sicher eine ökologische Wirkung, zudem zahlen sie sich irgendwann für die Eigner aus, und fürs gute Gewissen sind sie eh Balsam.

Doch leider sieht es für alle anderen nicht so rosig aus: Mieter müssen nehmen und zahlen, was der Eigentümer ihnen bietet. Und wer als Immobilienbesitzer nicht das nötige Kleingeld hat, muss weiter mit den bisherigen Energien heizen.

Zudem hat der Klimaschutz gerade nicht mehr viele Freunde: Die meisten Gesetze sind deutlich entschärft worden, nicht nur bei uns in Deutschland. Der britische Premier Sunak punktet gerade damit, dass er die ambitionierten Klimaziele abschwächt. Überall geht es rückwärts. Nach dem Motto: bloß keine großen Veränderungen, zumal in diesen unruhigen Zeiten.

Die Frage nach den Ursachen ist inzwischen müßig: Natürlich hatte Habecks „Heizungsgesetz“ im Frühjahr Fehler und Schwächen. Zugleich sorgten aber viele Lobby-Verbände, Politiker aller Couleur und Medien dafür, dass der Kerngedanke des Klimaschutzes zerredet und in Misskredit gebracht wurde. Die Grünen als „grüne“ Vorreiter stehen längst im Abseits. Das Sagen haben nun alle anderen. Eine Idee, wie der CO-Ausstoß verringert werden kann, liefern sie bislang leider nicht.

Derweil verdienen Energiekonzerne und Stadtwerke weiterhin viele Milliarden Euro. Wer ihren teuren Strom, das Gas oder die noch teurere Fernwärme bezahlen muss, ist klar: all jene, die keine Solarplatten oder Wärmepumpen aufstellen können.

Das alles ist weder gerecht noch dient es dem Klimaschutz. Wer liefert darauf eine gute Antwort?

