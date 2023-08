Endlich wieder Schule

Die nordrhein-westfälische Schulministerin hat ihr Reformprogramm für neue Schuljahr vorgestellt. Es gibt noch viel zu tun.

Lehrerinnen und Lehrer kann man sich nicht backen! Insofern ist es wenig hilfreich, wenn Verbände und Gewerkschaften gebetsmühlenhaft darüber klagen, dass alles Herumdoktern am mit vielen Mängeln belastenden Schulsystem wenig helfe, so lange der Grundfehler nicht behoben ist: der Lehrermangel. Realpolitik heißt auch, dass man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, das Beste aus dem Möglichen zu machen. Dorothee Feller, die Schulministerin im schwarz-grünen Kabinett, stellt sich dieser Aufgabe, und man kann anerkennen, dass sie etwas versucht.

400 Alltagshelfer werden in den Grundschulen so manche Lehrkraft von Alltagsgedöns entlasten. In NRW gibt es 2.788 Grundschulen – das macht deutlich, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist. Und die dringend notwendige Leseförderung soll unterstützt werden. Drei mal 20 Minuten soll im Unterricht in jeder Woche vorgelesen und gelesen werden. Jüngst hatten Tests da eklatante Schwächen offenbart.

Das liegt selbstverständlich nicht an Lehrerinnen und Lehrern, die hier nicht besser und nicht schlechter sind als anderswo. Aber es gibt an Rhein und Ruhr deutlich mehr Kinder, die nicht mit Deutsch aufwachsen. Das ist eine große zusätzliche Aufgabe für unsere Grundschulen. Die geplante Früherkennung ist ein sinnvolles Instrument – unter einer Bedingung: Es muss gefördert und nachgeholt werden. Vor und neben dem Unterricht von zusätzlichem Personal.

In vielen Elternhäusern wird gar nicht mehr gelesen

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass inzwischen viele Kinder in die Schule kommen, die im Elternhaus keine Bücher sehen – und keine Eltern, die Bücher lesen. Und manchmal wollen sich Eltern auch gar nicht mehr die Zeit nehmen, ihren Kindern vorzulesen. Es gibt ja die Toniebox, die auf Knopfdruck plappert. Da muss die Schule dann wieder mal Lücken füllen, die in Elternhäusern gerissen werden.

Sechs Wochen Ferien waren eine lange Zeit. Montag geht der Unterricht wieder los. Kinder werden sich auf ihre Freunde und auf ihre Lehrer freuen – und umgekehrt gilt das auch. Die alten Probleme sind in dieser Zeit nicht verschwunden, aber man muss durch ihr ständiges Wiederholen nicht die Freude am Lernen und am Unterrichten trüben. Wir wünschen allen einen guten Start am Montag. Und den i-Dötzchen einen großartigen Tag am Dienstag!

