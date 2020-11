Eine weitere Demütigung für den Iran

Die Ermordung eines wichtigen Atomphysikers schürt neue Spannungen im Nahen Osten. Das Mullah-Regime steht unter enormen Druck.

Am Montag wurde Mohsen Fachrisadeh in Teheran zu Grabe getragen. Der Atomphysiker, Kopf des iranischen Nuklearprogramms und Brigadegeneral der Revolutionsgarden war am Freitag in einem Vorort von Teheran ermordet worden. Das Attentat, das die Handschrift des israelischen Geheimdienstes Mossad trägt, war eine weitere brutale Demütigung für den Iran. Im Januar hatten die USA mit einem Drohnen-Angriff am Flughafen von Bagdad Qasem Soleimani getötet, den einflussreichen Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, zuständig für die iranischen Auslandsoperationen. Im Juli zerstörte ein Feuer große Teile der Zentrifugen-Produktion in der Atomanlage Natanz, eine Sabotageaktion, die das Nuklear-Programm empfindlich zurückwarf.

Nun wächst erneut die Befürchtung, der Konflikt zwischen dem Mullah-Regime einerseits und den USA und Israel andererseits könne eskalieren. Tatsächlich haben iranische Hardliner Vergeltungsmaßnahmen gefordert, das iranische Parlament hat sich am Sonntag mit großer Mehrheit für einen Ausbau des Nuklear-Programms ausgesprochen. Aber der Spielraum der iranischen Regierung ist begrenzt. Sie setzt darauf, dass die USA unter einem Präsidenten Joe Biden wieder zu dem Atomabkommen zurückkehren, das Donald Trump 2018 aufgekündigt hatte. Die von Trump verhängten Sanktionen haben die wirtschaftlichen Probleme des Iran massiv verschärft. Dazu kommt die Corona-Pandemie, die im Iran nach Meinung vieler Experten bislang deutlich mehr als die offiziell angegebenen rund 50.000 Todesopfer gefordert hat. Der Iran liegt am Boden. Einen offenen Konflikt, gar einen Krieg, kann sich die Führung in Teheran nicht leisten, das würde die ohnehin angespannte Stimmung im Land vollends kippen lassen und zu Massenprotesten führen. Ungewiss ist allerdings, ob Trump die Gelegenheit nutzt, in den letzten Wochen seiner Amtszeit größere Militär-Operationen gegen den Iran durchzuführen. Der Sturz des Mullah-Regimes ist sicherlich etwas, mit dem er sich gern in den Geschichtsbücher verewigen würde.