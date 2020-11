AfD-Parteitag: Eine Rede wie eine Spaltungs-Ankündigung

Die Angriffe Meuthens beim AfD-Parteitag gegen die Extremisten sind vor allem taktischer Natur. Und ein Angebot an Mitglieder der Werteunion.

Es war eine überraschende und deutliche Brandrede auf öffentlicher Bühne: Die Attacke Jörg Meuthens gegen die extremistischen Kräfte in der AfD hat den Bundesparteitag in Kalkar in Aufregung versetzt. Seit Monaten gewinnt die Partei in Umfragen kein Land mehr, in der Corona-Krise ist ihr Kurs erratisch, und die jüngsten Ausfälle, konkret: die Einschleusung von Störern in den Bundestag, haben zu den ersten Verbotsforderungen geführt. Meuthen musste die Notbremse ziehen.

Aber kein Vertun: Es ist jener Jörg Meuthen, der 2016, 2017 und 2018 beim Kyffhäuser-Treffen auftrat, bei dem sich alljährlich die Anhänger des mittlerweile offiziell aufgelösten rechtsextremen „Flügels“ versammeln und auf dem die völkischen Galionsfiguren der Partei Reden halten. Zu einer Kritik, gar einer inhaltlichen Distanzierung zu dem zunehmend radikalen Kurs insbesondere der Ostverbände konnte und wollte Meuthen sich jahrelang nicht durchringen. Parteitag in Kalkar: Möglicherweise bereitet die Rede eine Spaltung der AfD vor Erst als der Verfassungsschutz verkündete, die Partei künftig als Prüffall zu führen, wendete sich der Co-Parteichef gegen die „rücksichtslosen Radikalen“, zuerst auf dem Landesparteitag im baden-württembergischen Heidenheim im Februar 2019. Eine Partei, die vom Verfassungsschutz ins Visier genommen wird, verliert die Anschlussfähigkeit an bürgerliche Kreise. Die Angriffe Meuthens gegen die Extremisten in der Partei sind also weniger Ausdruck inhaltlicher Überzeugungen, sie sind vor allem taktischer Natur. AfD-Parteitag Hunderte demonstrieren in Kalkar gegen den AfD-Parteitag Möglicherweise hat diese Brandrede beim Parteitag am Niederrhein die Spaltung der Partei vorbereitet, die Meuthen bereits im Frühjahr ins Spiel brachte. Ein vorstellbares Szenario, um Machtperspektiven zu erhalten: Nach einer Abspaltung der rechtsextremen Kräfte verschmilzt die verbliebene AfD mit der Werteunion. Die Werteunion ist das Sammelbecken von Mitgliedern von CDU und CSU, die vergebens auf einen deutlich konservativeren und wirtschaftsliberaleren Kurs der Unionsparteien drängen. Inhaltliche Überschneidungsmengen mit den Kräften um Meuthen gibt es zuhauf.