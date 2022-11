Von wegen Vaterschaftsurlaub. Eine entlarvende Entscheidung!

Die EU will Vaterschaftsurlaub von der Geburt des Kindes an. Doch die Ampel verschiebt die Einführung mit Rücksicht auf die Wirtschaft bis 2024.

Väter in Deutschland sollen nach der Geburt ihres Kindes zwei Wochen Extra-Urlaub bekommen – aber erst ab 2024, wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage. An diesem Satz ist so viel falsch, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll!

Starten wir mit dem Offensichtlichen: Jeder, der sich schon einmal um ein Baby gekümmert hat, weiß, dass das kein Urlaub ist. Ein Kind zu versorgen und nebenbei noch den Alltag einer Familie zu managen, ist harte Arbeit. Gerade in den Wochen nach der Geburt profitiert jede Familie, wenn mehr als ein Erwachsener mit anpackt. Väter, die das rund um die Uhr tun wollten, mussten bisher mehr oder weniger spontan Urlaub nehmen (was nur geht, wenn der Arbeitgeber mitspielt), oder sie mussten direkt in Elternzeit gehen. Es ist gut, dass auch Vätern nun zusätzlich Zeit eingeräumt wird, sich nach der Geburt erst mal nur um die Familie zu kümmern.

Noch immer verhaftet ist in patriarchalen Denkweisen

Zeigt der geplante „Vaterschaftsurlaub“ also, wie fortschrittlich in Deutschland beim Thema Familie gedacht wird? Nein! Zum einen wertet das Wort „Urlaub“ die harte Arbeit aller Eltern ab. Zum anderen entlarvt die Begründung für die Verschiebung auf 2024, wie tief man hierzulande noch immer verhaftet ist in patriarchalen Denkweisen.

Deutschland kämpft seit Jahren gegen den Fachkräftemangel. Ein Teil der Lösung wäre es, den vielen gut ausgebildeten Frauen den Weg zurück auf den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, die momentan in Voll- oder Teilzeit zuhause den Laden am Laufen halten – unbezahlt und nicht immer freiwillig. Das Lebensmodell der meisten Familien im Land mit nur einem Hauptverdiener schadet der deutschen Wirtschaft langfristig weit mehr, als es zwei Wochen mehr Urlaub für Väter jemals könnten. Wer die Wirtschaft ankurbeln und nebenbei Frauen vor Altersarmut schützen möchte, sollte Gleichberechtigung nicht auf die lange Bank schieben, sondern zur obersten Priorität erklären!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung