Ein gutes Konjunkturpaket, aber kein Weihnachtsgeschenk

Union und SPD haben gezeigt, dass sie handlungsfähig sind. aber das Paket hat keine Lösung für alle Probleme.

Eines vorweg: Das Konjunkturpaket ist gut! Union und SPD haben einen Kompromiss komponiert, der unserer Wirtschaft in der Corona-Krise tatsächlich nachhaltig auf die Sprünge helfen könnte. Beide Seiten wahren ihr Gesicht, beide Seiten setzen Prioritäten, keine Seite steht als Verlierer da. Und auch wenn jetzt darüber spekuliert wird, wer sich wohl bei der Präsentation des Pakets am besten verkauft hat – Söder oder Scholz –, haben die Protagonisten doch deutlich gemacht, dass es ihnen in ersten Linie um die Sache geht und nicht um Personen.

Es zeigt sich: Wenn es um die Lösung existenzieller Probleme geht, ist eine große Koalition nicht die schlechteste Regierungsform. Und auch wenn es immer etwas zu mäkeln gibt: Deutschland wird ziemlich professionell durch die Krise geführt.

Konjunkturpaket ist fast ein neuer Koalitionsvertrag

Selbstverständlich kann das Paket, das im Grunde fast ein neuer Koalitionsvertrag ist, nicht alle Probleme lösen. Corona verstärkt den Abwärtstrend des stationären Handels. Hier braucht es nicht (nur) Geld, hier braucht es Visionen. Ähnliches gilt für die Gastronomie. Ob sie sich erholen kann, sobald ein Impfstoff ein maskenfreies Leben erlaubt, steht in den Sternen. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer, die zwar auch den unteren Einkommen hilft, und die Kinderprämie werden nicht ausreichen, um einen Konsum-Schub auszulösen. Hier ist bei allen Beteiligten mehr Kreativität gefragt. Zudem sind die sozialen Momente nicht ausreichend berücksichtigt: Ein höherer Kinderbonus für Geringverdiener wäre sinnvoll. Die SPD hätte in diesem Punkt stärkere Akzente setzen müssen.

Nicht gelöst ist auch das Altschuldenproblem, das nicht nur die Kommunen im Ruhrgebiet die Luft zum Atmen abschnürt, sondern auch Sundern mitten im Sauerland. Ja, es gibt jetzt Entlastungen für die Städte, aber nötig ist eine strukturelle Unterstützung. Der Druck auf den NRW-Ministerpräsidenten ist einmal mehr gestiegen. Das Thema wird den Kommunalwahlkampf beeinflussen und sich auf Laschets Ambitionen in Berlin auswirken. Er kann die Lösung nicht mehr auf die lange Bank schieben.

Der ländliche Raum kommt zum Glück vor

Im Wünsch-Dir-Was-Paket der GroKo kommt auch der ländliche Raum vor – zum Glück. Die von Dürre, Stürmen und Schädlingen malträtierten Wälder sollen mit weiteren 700 Millionen Euro unterstützt werden. Das wird sich im waldreichen Sauerland auswirken, wie nachhaltig, muss die konkrete Umsetzung zeigen. Landwirtschaftsministerin Klöckner konnte sich zudem mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Verbesserung der Haltungsbedingungen im Interesse des Tierwohls zu fördern. Jetzt müsste eigentlich nur noch zügig das Kükenschreddern verboten werden, aber das ist ein anderes Thema. Darüber hinaus wird der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes beschleunigt, vor allem auf dem Land. Das wurde schon oft versprochen, es haperte bisher an der Umsetzung. Und der Begriff „flächendeckend“ ist ein dehnbarer. Aber hoffen wir mal das Beste. Auch für die Zulieferindustrie, die dabei unterstützt wird, sich zukunftsfähig aufzustellen.

Kein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Das Paket wird Deutschland helfen. Aber wir sollten nicht vergessen: Es ist kein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Das Geld gehört dem Steuerzahler. Kürzlich hat die EU-Kommission ihr eigenes 500-Milliarden-Bündel geschnürt; es muss zu einem großen Teil von Deutschland geschultert werden. Die Schuldenuhr legt gerade ein atemberaubendes Tempo vor. Hoffentlich fliegen uns die Zeiger nicht um die Ohren.