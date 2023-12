E-Autoförderung gestoppt: Die Schuldenbremse bremst

Jetzt ist die Aufregung wieder groß. Dass das Habeck-Ministerium die E-Auto-Förderung über Nacht beendet, ist ein Schnellschuss, der den einst beliebtesten Minister weiter beschädigen wird. Und es hilft ihm nicht, wenn er die Frist bis zum Jahresende verlängern sollte. Zusätzlich sind nun auch die Bauern sauer auf Habeck, weil er ihnen den Diesel für die Trecker verteuern will. Den nun lautstark formulierten Ärger kann man gut verstehen.

Unverständlich ist hingegen, warum nicht genauso vehement für eine veränderte Schuldenbremse protestiert wird. Denn diese viel zu starre Bremse ist der Grund dafür, warum nun viele staatliche Hilfen wegfallen. Völlig unverständlich ist außerdem, warum jetzt manches für die weniger Betuchten und die Mittelschicht teurer wird – und die Wohlhabenden praktisch keinen Anteil leisten müssen.

Die vielen Pendler jedenfalls müssen nun mehr für Sprit bezahlen, die Bauern mehr für den Betrieb ihrer Landmaschinen. Beide Gruppen haben keine Chance auf schnelle Alternativen: Pendler sind zumeist aufs Auto angewiesen, weil alle vorherigen Bundesregierungen den ÖPNV nicht nach vorn gebracht haben. Und Trecker funktionieren nun mal nur mit Diesel.

Wegen des Haushaltsurteils vom Verfassungsgericht steckt die Ampel in einer Zwickmühle, in der man bekanntlich nur verlieren kann: Zwar hat sie einen Haushalt für 2024 beschlossen, sie muss dafür aber viele ihrer Projekte aufgeben und harte Schnitte machen. Beifall gibt’s dafür nicht.

Und das alles nur, weil Finanzminister Lindner seine betuchte Klientel gut zu schützen weiß. Die SPD mit ihrem sozialen Anspruch schaut ohnmächtig dabei zu.

Viele Genossen fragen sich zu Recht, wo ihre Forderungen nach mehr Gerechtigkeit bleiben. Doch das scheint gerade keine Rolle zu spielen. Feixen können darüber nur Friedrich Merz, die Bild-Zeitung und die AfD.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.