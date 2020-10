Diesmal hat Halloween wirklich Horror-Potenzial

Wohliges Gruseln versprechen sich zu Halloween Kleine und Große. In diesem Jahr aber könnte das Horror-Fest alle so richtig das Fürchten lehren. Denn Corona und Partys – auch die mit Gespenstern – passen bekanntlich nicht zusammen. Das Virus liebt Möchtegern-Hexen, -Zombies und -Vampire, die eng beieinander und in fröhlicher Runde den Schrecken zelebrieren. Im Ernst: Das alles könnte in dieser Woche zum Problem werden.

Verbieten muss (und kann) man solche Treffen wohl nicht, aber der Appell an die Vernunft sollte in diesen Tagen deutlich und die Kontrolle der Corona-Schutzregeln streng sein, überall in NRW. Das Infektionsrisiko durch kleine Kindergruppen, die von Tür zu Tür ziehen und „Süßes oder Saures“ rufen, dürfte noch überschaubar sein. Möglicherweise sitzen eben diese Kinder morgens zusammen in einer Klasse. Viele Senioren werden ihre Türen diesmal gar nicht erst öffnen, wenn die „Bande“ draußen klingelt.

Aber die Party in der Garage, im Keller, in der Wohnung ist, wie wir wissen, gefährlich. In diesen Zeiten hat sie sogar Schreckenspotenzial. Die einzige Maske, die sich derzeit empfiehlt, ist der Mund- und Nasenschutz.​