Von Hamburger Zahlen können die Sozialdemokraten im Bund oder in Nordrhein-Westfalen nur träumen. Und von der Regierungsverantwortung sowieso. Gleichwohl sind die Verhältnisse in der Hansestadt nicht mit Berlin oder Düsseldorf vergleichbar.

Die SPD an der Alster regiert seit dem Jahr 1946 fast ohne Pause das Bundesland. Das liegt daran, dass die Genossen dort nie groß über „rot pur“ oder überhaupt politische Richtungen diskutierten, sondern lieber darauf bauten, als liberal, wirtschaftsfreundlich und bodenständig wahrgenommen zu werden.

Der ernste Olaf Scholz hatte zu seiner Zeit als Bürgermeister seinen Anteil an diesem Image, der inzwischen viel agilere Peter Tschentscher setzt es fort. Kurz vor der Wahl übertrumpfte er noch mal schnell die Grünen mit dem Vorschlag, ein hochmodernes Kohlekraftwerk teils stillzulegen und lieber mit Gas zu betreiben. Clever.

Ein Weiterregieren von Rot-Grün ist keine ausgemachte Sache

Seit gestern sind die SPD-Nordlichter sogar in der überaus entspannten Situation, sich den Koalitionspartner aussuchen zu können. Es gilt noch nicht als ausgemacht, dass Tschentscher erneut mit den Grünen regieren wird. Auch die gerupfte CDU bietet sich als Partner sicher gern an. Rot-Grün ist also genau so möglich wie ein norddeutsches Rot-Schwarz.

So wenig sich der Erfolg der Hamburger SPD auf das übrige Deutschland übertragen lässt, so sehr schlagen sich die jüngsten Ereignisse in Thüringen auf die Ergebnisse von Christdemokraten, FDP und AfD nieder. Union und FDP wurden für ihr Lavieren und Taktieren in Erfurt von ihren Anhängern mächtig abgestraft. Ausgerechnet in der liberalen Wirtschaftsstadt Hamburg ist die FDP womöglich draußen. Das wird auch Christian Lindner hart treffen.

Und auch die Rechtsradikalen erleben nun, dass ein Fahrstuhl auch nach unten fahren kann. Erstmals werden sie in einem Bundesland vor die Tür gesetzt. Wunderbar.

Hamburg zeigt, dass kluge Politik belohnt und Tricksen und Herumeiern bestraft werden kann. Das haben die Wähler, die so fleißig zur Urne schritten, deutlich gemacht.

Demokratie lebt, das Ergebnis lässt hoffen in diesen politisch trüben Tagen.