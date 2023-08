Die Transformation muss sozial gerecht sein

Die Deutschen finden Umwelt- und Klimaschutz sehr wichtig, aber die Gesellschaft wird ihn nur mittragen, wenn er sozial gerecht gestaltet wird.

Die Menschen haben genug Bilder gesehen, ob im Fernsehen oder mit eigenen Augen. Wie ein unberechenbarer Fluss im Ahrtal Menschenleben ausgelöscht hat. Wie Paradiesstrände im Plastikmüll versinken. Wie Wälder brennen, Äcker vertrocknen und Menschen aus Ländern fliehen, in denen ihre Ziegen verdursten und ihre Babys verhungern. Eine erstaunlich große Mehrheit der Deutschen hat verstanden: Es muss etwas getan werden für den Schutz des Klimas und der Umwelt – und zwar, indem die Wirtschaft umgebaut wird.

Aber was bedeutet dieses wachsende, in einer Studie belegte Grundgefühl in der Gesellschaft, dass wir in Deutschland doch vielleicht was in Ordnung zu bringen haben? Diese beunruhigende Erkenntnis, dass wir nicht ständig auf Kosten unserer Erde weiter konsumieren und Ressourcen verbrauchen können?

Die Konsequenz ist nicht, dass die Deutschen zu immer aktiveren Klimaschützerinnen und Klimaschützern werden. Auch wer im Allgemeinen für den Klimaschutz ist, wendet sich schnell dagegen, wenn es konkret und persönlich wird.

Dann ist man wahlweise gegen eine Wärmepumpenpflicht, gegen ein Tempolimit, gegen den Rückbau von Autoparkplätzen, gegen ein Windrad oder gegen eine Stromtrasse, die über den eigenen Acker führt. Veränderung fällt schwer.

Die Studie enthüllt auch: Die Deutschen sind in Sorge, wie viel sie die ökologische Transformation kosten wird. Es ist ein Auftrag an die Politik. Sie muss offensiver Zuversicht verbreiten und den Menschen die Angst nehmen, dass sie Geld verlieren und sozial absteigen könnten. Klima- und Umweltschutz kann und muss sozial gerecht gestaltet werden. Ansätze, wie das gelingen kann, gibt es genug. Organisationen wie German Zero haben sie vorgelegt – mit Fördergeldern für diejenigen, die große Veränderungen und höhere Preise nicht selbst bezahlen können.

