Kommentar Die SPD feiert in schwerer Zeit

Am 23. Mai 1863 hat Ferdinand Lassalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet. Das gilt als Geburtsstunde der SPD, die nun 160 ist.

Das ist wie im richtigen Leben. Wir können uns auch nicht aussuchen, ob unser runder Geburtstag auf einen Tag fällt, an dem wir besonders gut drauf sind. Die SPD wird heute 160 Jahre alt. Es ging ihr schon mal besser. Es gibt Streit in der Ampel ums Geld, um Kampfjets und um Heizungskessel. Und Umfragen sehen sie wieder deutlich unter 20 Prozent – gerade noch knapp vor den Grünen. Aber immerhin stellt „die alte Tante“ den Kanzler und einige beliebte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Darauf kann die SPD stolz sein. Und auf ihre Geschichte sowieso.

Am 23. Mai 1863 hatte Ferdinand Lassalle im Königreich Sachsen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet. Der schloss sich im Jahr 1875 mit der sechs Jahre zuvor gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ zusammen. Ihren heutigen Namen gab sich die SPD dann im Jahr 1890. Bis 1930 erhielt sie bei allen Reichstagswahlen die meisten Stimmen, stellte in der Weimarer Republik mit Friedrich Ebert einen Reichskanzler. Und es waren Sozialdemokraten, die sich entschieden gegen die Nazis stemmten – und dafür Verfolgung, Gefangenschaft und Ermordung riskierten. In der SPD jener Tage waren gute Deutsche.

Mit dem Godesberger Programm von der Arbeiterpartei zur Volkspartei

In der Bundesrepublik wurde die SPD mit dem Godesberger Programm von der Arbeiterpartei zur Volkspartei und stellt bereits den vierten Kanzler. „Eine Volkspartei sucht das Volk“, titelte die Süddeutsche Zeitung gestern etwas gemein. Mit 18 Prozent ist man keine Volkspartei mehr. Manche politischen Beobachter hatten ihr ja schon vor der letzten Bundestagswahl das Totenglöcklein geläutet. Muss man sich also Sorgen machen?

Demokraten müssen sich immer Sorgen machen um die Demokratie. Die SPD hat 160 Jahre lang wichtige Impulse für die Entwicklung der Gesellschaft gegeben und Beiträge für Freiheit, Aussöhnung und mehr soziale Gerechtigkeit geleistet. Und darum darf man ihr über alle Parteigrenzen hinweg auch Glückwünsche zum runden Geburtstag sagen – und Tatkraft für die Zukunft wünschen. Der Auftrag an die Politik ist nicht unmodern geworden: sich um die Menschen kümmern, die allzu leicht übersehen werden und die eine Unterstützung gut gebrauchen können.

