Die K-Frage in der Union und das Kalkül der Landesfürsten

Der Scholz-Herausforderer wird nun doch erst „im Spätsommer 2024“ gekürt. Warum Wüst und Söder damit besonders gut leben können.

Die Gelassenheit in der K-Frage war Hendrik Wüst und Markus Söder anzusehen, als sie sich am Dienstag in München vor prunkvoller Kulisse gemeinsam der Öffentlichkeit präsentierten. Auf die wechselseitigen Gemeinschaftsschwüre sollte man nicht allzu viel geben. Beide sind gewiefte Taktiker. Immerhin aber eint sie vorerst, dass die Zeit im Machtpoker der Union für sie arbeitet.

Es gibt zwar keinen Zweifel, dass CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz bei der Bundestagswahl 2025 Kanzler Scholz herausfordern will. Wer nach 20 Jahren Politik-Pause dreimal in eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz geht, versteht sich nicht als Mann des Übergangs. Doch im Schutz der Vertraulichkeit zählt gefühlt jeder zweite CDU-Grande auf, was gegen Merz sprechen könnte: das Zerrbild des alten, reichen Mannes, dessen Umfrageschwäche bei Frauen und Migranten, die Abwehrreaktionen bei Grünen und FDP undsoweiter. Ein unbedachter Versuch, ihn frühzeitig auszurufen, ist am Dienstag gescheitert. Nun soll die K-Frage „im Spätsommer 2024“ geklärt werden.

Söder weiß, dass er als strahlender Wahlsieger in Bayern auch bei CDU-Bundestagsabgeordneten wieder schlagartig an Attraktivität gewänne. Zumal das neue Wahlrecht dazu zwingt, im Kampf um die traditionell kanzlertreuen Deutschen ein Zugpferd an die Spitze zu stellen. Seine Laschet-Sabotage ist da schnell vergessen. Wüst genießt derweil seinen Ruf als Projektionsfläche der modern-konservativ Denkenden mit schwarz-grüner Agenda. Er hat mit 47 viel Zeit und kann aus sicherer Distanz zuschauen, wie sich die Dinge – insbesondere nach den schwierigen Landtagswahlen im Osten – in der Union so entwickeln.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung