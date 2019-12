In NRW sollen bald 22.000 Smartphones an Polizisten verteilt sein, dazu 9000 Bodycams. Das aber reicht nicht für eine Polizei auf Höhe der Zeit.

Die Digitalisierung kommt nur langsam bei der Polizei an

Langsam kommt die Polizei in NRW in der Digitalisierung an. Aus dem Diensthandy fürs Telefonieren werden Smartphones. Bis zum Frühjahr sollen 22.000 i-Phone 8 an Streifenpolizisten verteilt sein. NRW-Innenminister Reul hat keine Lust, „dass die Polizei weiter in der Steinzeit hantiert.“ So sagte er vor wenigen Monaten. Nun: aus der Steinzeit ist die Polizei raus.

Prima: Für die Unfallaufnahme bedarf es keiner Bleistifte und Blöcke mehr. Das spart Zeit und damit Ressourcen. Aber Smartphones können nur der Anfang sein. Ebenso wie die Bodycams, die in NRW bis Ende 2020 flächendeckend eingeführt werden. Noch längst nicht alle 40.000 Beamten werden zeitnah so ausgerüstet sein, dass sie Kleinkriminellen, jugendlichen Verdächtigen, Straftätern oder gar Clanmitgliedern technisch auf Augenhöhe begegnen. Genau das würde aber den Beamten auf der Straße mehr Respekt verschaffen.

Doch dafür werden die 50 Millionen Euro nicht ausreichen, die NRW bis 2022 in die mobile Polizei stecken will. Denn anders als die Steinzeit ist die Digitalisierung schnelllebig – und kostet deutlich mehr als Bleistift und Block.