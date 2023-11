Die Bremse für Investitionen – auch beim Klimaschutz

Der Jubel der CDU über das Haushaltsurteil wird Investitionen bremsen – auch beim so wichtigen Klimaschutz

Man muss sich nicht lange im Land umschauen, um den „Segen“ der Schuldenbremse zu erkennen: Viele Straßen und Brücken sind marode, nur wenige Schulen wirklich intakt, es gibt zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, Kita-Beschäftigte genauso. In vielen Amtsstuben sieht es noch so aus wie in den 70er-Jahren, digitale Bürgerangebote sind rar. Nicht zu vergessen die Bundeswehr, die aus dem letzten Loch pfeift.

Es gibt kein Vertun: Viele Bereiche des Staates, der Bildung und der Infrastruktur sind in den vergangenen Jahrzehnten kaputtgespart worden. Und das wurde noch schlimmer, als im Jahr 2009 die Finanzminister im Kabinett Merkel (erst Steinbrück, dann Schäuble) die Schuldenbremse einführten.

Investitionen erhöhen das Sachvermögen

Kein Missverständnis: Kein Staat sollte Geld zum Fenster rauswerfen, Sparsamkeit ist nicht nur im Privaten eine Tugend. Dennoch darf man die öffentliche Hand nicht mit einem privaten Haushalt vergleichen. Denn wenn der Staat zum Beispiel in ein modernes Schienennetz oder neue Brücken investiert, in schöne Schulen, Wohnungen oder bürgerfreundliche IT-Systeme – dann erhöhen diese Investitionen das Sachvermögen. Das Geld ist somit nicht weg, sondern zukunftsweisend und gut angelegt.

Dass nun ausgerechnet CDU-Chef Merz über das Urteil des Bundesverfassungsgericht jubelt, ist schon ziemlich befremdlich. Schließlich hat seine Union maßgeblich daran mitgewirkt, dass so wenig in die Zukunft investiert wurde. Als Finanzminister Schäuble 2014 stolz frohlockte, dass er keine neuen Schulden aufnehmen müsse, warnten Volkswirtschaftler, dass dies dem Staat schaden werde. Wie recht sie hatten ...

Ausgerechnet der so wichtige Klimaschutz kommt nun unter die Räder der Finanzknappheit. Auch dies muss sich die Union anlasten lassen. Aber ihr geht es gerade nicht um sinnvolle Politik, sondern um das Scheitern der Ampel-Regierung. Verantwortung geht anders.

