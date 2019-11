Erhöhung der Parkgebühren: Die Autofahrer stehen unter Druck

In Städten wie Düsseldorf, Oberhausen oder Dinslaken soll das Parken für Autofahrer teurer werden. Das führt allerdings zu einem Zielkonflikt.

Im europäischen Ausland gibt es Städte, in die darf man mit dem Auto nur hinein, wenn man zuvor hohe Maut zahlt. Und selbst die hohen Parkplatzgebühren in Düsseldorf kämen den Menschen dort wie ein Schnäppchen vor. Nun sind auch die Autofahrer in Deutschland mächtig unter Druck geraten. Die Diskussion ums Klima verschafft allen, die schon immer gegen den Individualverkehr Stimmung gemacht haben, kräftigen Aufwind.

Fahrbahnen werden nun zu Umweltspuren und Fahrradwegen umgewidmet, und hohe Parkgebühren sollen Pendler zum Umsteigen auf Bahnen und Busse bewegen. Selbst auf den Verkehrsminister von der CSU kann sich die Autolobby nun nicht mehr bedingungslos verlassen. Andreas Scheuer will den Weg für mehr Tempo 30 und hohe Parkgebühren freimachen. Einzelhandel ist auf Kunden, die mit dem Auto kommen, angewiesen Da tut sich ein Zielkonflikt auf. Mag sein, dass eine City mit weniger Autoverkehr mehr Lebensqualität bietet. Aber gerade jetzt im Vorweihnachtsgeschäft wird wieder deutlich, dass der Einzelhandel auf die Kunden, die mit dem Auto kommen, angewiesen ist. Niemand kann wollen, dass Geschenke nur noch im Internet gekauft werden.