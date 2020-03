„Faire Bedingungen“ soll das Verschieben der Abitur- und anderer Prüfungen an den Schulen ermöglichen. Ist es überhaupt fair, Jugendliche und junge Erwachsene in dieser Zeit in diese Situation zu schicken? Ist die Prüfung, die uns das Coronavirus auferlegt, nicht schon übergroß?

Eine Prüfung im Mai bietet unter den gegenwärtigen Bedingungen wohl die größtmögliche Fairness. Die Alternativen wären ein weiterer Aufschub oder eine Art Notabitur auf der Grundlage bisheriger Zensuren, dem dann der Makel anheften würde, kein „richtiges“ Abitur zu sein. Der Termin im Mai löst diese Probleme. Gut auch, dass die Länder nach anfänglichem Zwist zur gemeinsamen Linie gefunden haben.

Für alle Fälle: Plan B

Weil in diesen Tagen nichts wirklich sicher ist und Termine schnell wieder fallen können, ist NRW gut beraten, für den Fall der Fälle einen „Plan B“ in der Schublade zu haben. Einen Plan, in dem steht, was zu tun ist, wenn die Prüfungen wegen einer möglichen extremen Zuspitzung der Krise doch ausfallen.

Auch beim nun verabredeten Termin muss ein Hindernis aus dem Weg geräumt werden: die Ansteckungsgefahr für Schüler und Lehrer während der Prüfungen. Nie war die Fürsorgepflicht von Regierung und Behörden so groß wie jetzt. Wer Kinder in Klausuren schickt und Pädagogen vor Prüflinge, der muss dafür sorgen, dass sich bei dieser Gelegenheit niemand infiziert. Was für eine Verantwortung!​